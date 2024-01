Quello che è successo è stato catturato dalle telecamere di sicurezza del parcheggio. Dalle immagini, si vede che Hurtado è uscito dalla sua auto in uno stato confusionale e ha cercato di aprire un’auto sbagliata, situata vicino alla sua.

I proprietari dell’auto, credendo erroneamente che si trattasse di un tentativo di furto, si sono avvicinati a Hurtado e lo hanno brutalmente picchiato, gettandolo a terra e continuando a colpirlo selvaggiamente, in particolare sul viso. Prima di fuggire a bordo della loro auto, gli aggressori hanno rubato il cellulare di Hurtado. Tuttavia, sono stati successivamente identificati e arrestati dalle forze dell’ordine.

L’aggressione ha lasciato Hurtado con una possibile lesione cerebrale traumatica, una frattura allo zigomo e un vistoso occhio nero, oltre a ferite facciali che hanno richiesto punti di sutura. La figlia di Hurtado ha commentato l’accaduto, affermando che suo padre non meritava un trattamento così brutale e che bastava un semplice avvertimento per allontanarlo dall’auto sbagliata. La famiglia è profondamente scioccata dall’aggressione subita dal loro caro.

