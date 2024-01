Dal 3 gennaio, le pensioni relative a gennaio 2024 saranno in pagamento per tutti i pensionati italiani. Questi assegni includeranno l’atteso adeguamento in base al costo della vita e l’applicazione delle nuove aliquote dell’Irpef, che sono entrate in vigore proprio in questo mese. Analizziamo nel dettaglio gli incrementi pensionistici, divisi per fasce di reddito, partendo da quelli più bassi fino a quelli più alti.

Aumenti per le Pensioni Fino a 2.272,76 Euro

Le pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo (ossia fino a 2.272,76 euro) saranno rivalutate del 100%, come stabilito nel decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti e Maria Elvira Calderone. Questo si tradurrà in un aumento effettivo del 5,4% dell’assegno mensile. Ad esempio, una pensione di 1.500 euro lordi al mese avrà un incremento di 81 euro, portandola a 1.581 euro lordi mensili.

Adeguamento delle Pensioni da 2.271,76 a 2.839,70 Euro

Per le pensioni da 4 a 5 volte il minimo, con un assegno che varia da 2.271,76 a 2.839,70 euro, è prevista una rivalutazione dell’85%. Questo si traduce in un aumento effettivo del 4,59%. Ad esempio, una pensione di 2.500 euro mensili avrà un aumento di 114,50 euro, portandola a 2.614 euro lordi al mese.





Incrementi per le Pensioni da 2.839,70 a 3.407,64 Euro

Le pensioni da 5 a 6 volte il minimo, che vanno da 2.839,70 a 3.407,64 euro, avranno una rivalutazione del 53%, con un aumento effettivo del 2,862%. Ad esempio, una pensione di 3.000 euro mensili avrà un incremento di 85,86 euro, portandola a 3.085,86 euro lordi al mese.

Valutazione delle Pensioni da 3.407,64 a 4.543,52 Euro

Le pensioni da 6 a 8 volte il minimo, con assegni da 3.407,64 a 4.543,52 euro, saranno rivalutate del 47%, con un aumento effettivo del 2,538%. Ad esempio, una pensione di 4.000 euro mensili avrà un incremento di 101,52 euro, portandola a 4.101,52 euro lordi al mese.

Rivalutazione delle Pensioni Oltre 10 Volte il Minimo

Le pensioni superiori a 10 volte il minimo, con assegni superiori a 5.679,40 euro, saranno rivalutate del 22%, con un aumento effettivo del 1,188%. Ad esempio, una pensione di 6.000 euro mensili avrà un aumento di 71 euro, portandola a 6.071 euro lordi al mese. Va notato che la legge di bilancio 2024 ha introdotto un cambiamento per le pensioni di importo elevato, abbassando l’aliquota di rivalutazione dal 32% al 22%.

Conclusione: Incrementi Pensionistici per Gennaio 2024

L’INPS non ha previsto ritardi nell’erogazione degli aumenti, a differenza dell’anno precedente per le pensioni superiori a 4 volte il minimo. Pertanto, salvo sorprese dell’ultimo momento, gli aumenti pensionistici saranno applicati regolarmente da questo mese per tutti i pensionati. Inoltre, le nuove aliquote Irpef comporteranno alcune modifiche nei calcoli fiscali, che varieranno in base al reddito. La riforma dell’Irpef, con l’accorpamento dei primi due scaglioni, influenzerà anche i pensionati, con vantaggi per alcuni e un possibile taglio alle detrazioni per altri. La trasparenza e la chiarezza nei cedolini saranno fondamentali per comprendere appieno queste variazioni.