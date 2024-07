Precipitato dal balcone di casa, ricoverato in gravi condizioni: fermata la compagna, s’indaga per tentato omicidio

La Procura di Trieste indaga su un grave episodio avvenuto a Opicina, dove una donna è sospettata di aver tentato di uccidere il compagno spingendolo giù dal balcone.





La Procura di Trieste ha avviato un’indagine per tentato omicidio nei confronti di una donna di 40 anni residente a Opicina. La donna è accusata di aver spinto il suo compagno giù dal balcone della loro abitazione durante un acceso litigio.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 giugno. L’uomo, di 45 anni, è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni. Stando alla ricostruzione dei fatti, dopo una violenta lite, l’uomo è precipitato dal balcone del loro appartamento, situato al primo piano e alto circa cinque metri.

Alcuni testimoni, citati da Repubblica, hanno raccontato che l’uomo è stato trovato seduto per terra dai soccorritori. Inizialmente, è riuscito ad alzarsi da solo, percorrendo alcuni metri e salendo autonomamente sull’ambulanza del 118, senza mostrare segni evidenti di malessere. Tuttavia, una volta a bordo del mezzo, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. È stato subito intubato e ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cattinara, dove attualmente si trova. Nonostante la gravità iniziale, il quadro clinico dell’uomo è migliorato significativamente nel corso della giornata e non sembra essere in pericolo di vita.

Con il passare delle ore, le indagini preliminari hanno portato all’ipotesi del tentato omicidio, e la compagna, di origini slovene, è stata fermata. Le indagini sono ora nelle mani dei Carabinieri di Aurisina, sotto la supervisione del pubblico ministero Maddalena Chergia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, la relazione tra i due era tesa da tempo, caratterizzata da episodi violenti e precedenti specifici a carico dell’uomo. Tuttavia, molti aspetti della vicenda sono ancora da chiarire, motivo per cui la Procura di Trieste ha deciso di aprire un’inchiesta.