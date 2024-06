Programmi in TV stasera, 9 giugno 2024: palinsesto Rai, Mediaset e Sky

Stasera in TV: Domenica 9 Giugno 2024, Programmi e Film da Non Perdere

Se stai cercando cosa guardare stasera in TV, questa domenica 9 giugno 2024 offre una variegata selezione di programmi e film adatti a tutti i gusti. Dai talk show di attualità, passando per eventi sportivi e concerti, fino ai film commedia e thriller, le principali emittenti televisive hanno pianificato una serata ricca di intrattenimento. Ecco una panoramica dei principali appuntamenti in programma.





Palinsesti RAI

Rai1 – Ore 20.35

Calcio amichevole: Italia-Bosnia ed Erzegovina

Gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti scenderanno in campo allo Stadio Carlo Castellani di Empoli per un’ultima prova prima del debutto agli Europei. La partita contro la squadra di Savo Milosevic sarà un importante banco di prova.

Rai2 – Ore 21.00

Europei di atletica

Proseguono i Campionati europei di atletica a Roma. La terza serata vedrà ben sette finali, tra cui il salto in alto e il lancio del martello. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di sport.

Rai3 – Ore 20.55

Report

Il programma di Sigfrido Ranucci torna con nuove inchieste e denunce su corruzione e malaffare. Continuano le rivelazioni che rendono Report uno dei programmi più seguiti e premiati della RAI.

Rai5 – Ore 21.15

Concerto per Milano

In diretta da Piazza del Duomo, l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly eseguirà musiche di John Adams, Darius Milhaud, Nino Rota e John Williams. Al violino, Emmanuel Tjeknavorian.

Programmi su Mediaset, La7, Tv8, Nove

Rete 4 – Ore 21.20

Speciale Quarta Repubblica

Nicola Porro analizzerà i risultati delle elezioni europee e amministrative con aggiornamenti in tempo reale. Non mancheranno ospiti in studio per commentare l’affluenza alle urne e i primi dati.

La7 – Ore 22.45

Speciale Tg – Elezioni europee

Enrico Mentana condurrà una lunga maratona elettorale. I primi exit poll** e le proiezioni saranno discussi con esperti. Fin dalla chiusura delle urne, lo speciale offrirà un’analisi dettagliata.

Tv8 – Ore 21.30

G.P. del Canada di F1

In differita, la gara di Formula 1 del circuito Gilles Villeneuve di Montreal. Il tracciato, noto per la sua difficoltà, promette emozioni e colpi di scena per gli appassionati di motori.

Nove – Ore 20.00

Che tempo che fa – Best Of

Il meglio del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Se hai perso qualche puntata, questa è l’occasione per rivedere i momenti più significativi del famoso talk show.

Film della Sera: Commedie e Thriller su Mediaset e Sky

Italia 1 – Ore 21.20

Il cosmo sul comò

Una commedia del trio Aldo, Giovanni e Giacomo che presenta quattro episodi surreali. Tra imbranati discepoli e dialoghi esilaranti, il film di Marcello Cesena è un classico che farà ridere tutta la famiglia.

Sky Cinema Uno – Ore 21.15

Kursk

Un film storico diretto da Thomas Vinterberg che racconta la tragica vicenda del sottomarino russo K-141 Kursk. Un racconto toccante sugli eventi che scossero il mondo nel 2000.

Sky Cinema Due – Ore 21.15

La vita straordinaria di David Copperfield

Adattamento cinematografico del celebre romanzo di Charles Dickens con Dev Patel. Le avventure di David Copperfield dall’infanzia all’età adulta, in una narrazione ricca di emozioni.

Sky Cinema Family – Ore 21.00

Zathura – Un’avventura spaziale

Un film per tutta la famiglia diretto da Jon Favreau. Due fratelli vengono catapultati nello spazio, vivendo incredibili avventure tra alieni e robot.

Sky Cinema Suspense – Ore 21.00

Nodo alla gola

Il classico film thriller di Alfred Hitchcock con James Stewart. Un delitto perfetto e un’angosciante festa che ne svela i segreti. Imperdibile per chi ama il genere.

Questa guida su cosa vedere stasera in TV ti aiuterà a scegliere il programma o il film che meglio si adatta ai tuoi interessi. Che tu preferisca lo sport, la musica, l’attualità o il cinema, la programmazione offre una vasta gamma di opzioni per una serata di intrattenimento.