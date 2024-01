Programmi Tv stasera lunedì 8 gennaio 2024: Film live su Rai, Mediaset e Sky

Stasera, Lunedì 8 Gennaio 2024, la programmazione televisiva offre una varietà di opzioni per tutti i gusti. Dalla fantascienza all’inchiesta giornalistica, passando per il dramma e l’intrattenimento, ecco una guida completa ai programmi TV in chiaro e non.

Film

Su Rai Due alle 21.10: Moonfall – La Terra è minacciata dalla Luna che si è staccata dalla sua orbita. Un’ex astronauta della NASA, Jo Fowler, è convinta di avere la soluzione per evitare la catastrofe, ma pochi le credono.

Su Rai 4 alle 21.10: Il Labirinto del Grizzly – I rapporti tra Beckett e il fratello sono tesi da tempo. Decidono di riunirsi nella loro casa d’infanzia in Alaska con le rispettive fidanzate, ma il campeggio si trasforma in un incubo quando un aggressivo orso grizzly li prende di mira.





Su Rai Movie alle 21.10: La Battaglia di Alamo – La storia dell’assalto a Fort Alamo nell’800, in cui un piccolo gruppo di uomini lottò contro l’esercito.

Su Italia 1 alle 21.21: Aquaman – Jason Momoa, Nicole Kidman e Willem Dafoe in un film dedicato al supereroe metà uomo e metà Atlantideo della DC Comics. Il giovane Arthur scopre la sua vera identità e il suo destino.

Su Sky Cinema alle 21.15: La Casa del Padre – Pietro torna a vivere nella casa in cui è nato con la sua famiglia. Un ritorno che riporta alla luce segreti e ricordi del passato.

Su Iris alle 21: Il Padrino – La vita di Vito Corleone, impegnato nel difficile compito di tenere la famiglia unita e l’impero mafioso compatto.

Serie TV/Fiction

Su Rai Uno alle 21.25: La Storia – 1941, Roma. Ida è una maestra, segretamente ebrea, che vive con suo figlio Nino. Dopo un evento traumatico, rimane incinta di un bambino dagli occhi azzurri: Useppe.

Intrattenimento

Su Canale 5 alle 21.35: Grande Fratello – I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Il reality si concentra sulle loro storie di vita. Il conduttore è Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici come opinionista.

Attualità

Su Rai Uno alle 21.20: FarWest – Un’ampia inchiesta sul settore immobiliare italiano, dai mutui a tasso variabile agli affitti brevi nei centri storici delle città italiane. Si analizzano anche le cartelle pazze ricevute dai B&B di Roma, le irregolarità nella gestione dei condomini e le difficoltà degli studenti fuori sede nel trovare alloggi a costi sostenibili. L’inchiesta prosegue con un focus sull’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto nel 2020 a Colleferro, un reportage sulla criminalità giovanile nel basso Lazio e un viaggio nel mondo delle criptovalute e delle truffe.

Scegli il programma che più ti interessa e goditi la serata televisiva del 8 Gennaio 2024!