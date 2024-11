Pupa Luxardo, imprenditrice, deceduta nella piscina di un albergo: indagini della Procura per omicidio colposo

Imprenditrice 82enne, Italia Salvagnini Luxardo, trovata senza vita nella piscina di un hotel termale a Teolo. La Procura di Padova indaga per omicidio colposo.





Italia Salvagnini Luxardo, nota imprenditrice di 82 anni conosciuta da tutti come “Pupa”, è deceduta sabato 23 novembre nella piscina principale dell’Ermitage Medical Hotel, una struttura termale situata a Teolo, al confine con Abano Terme. La donna, vedova di Michele Luxardo, ex presidente della storica azienda di liquori Luxardo, era titolare di un’azienda agricola ad Adria e si trovava nell’hotel da circa una settimana, accompagnata dalla sua badante.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana si sarebbe sentita male mentre si trovava nella vasca principale della piscina. La badante, che aveva il compito di assisterla, si sarebbe momentaneamente allontanata, lasciandola sola. Il personale presente ha immediatamente tentato di soccorrerla portandola a bordo piscina e avviando le manovre di rianimazione. Tuttavia, nonostante il successivo intervento del personale medico del 118, ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano. Il decesso è stato dichiarato sul posto.

La Procura di Padova ha deciso di aprire un’inchiesta per omicidio colposo al fine di chiarire le circostanze del tragico evento e verificare eventuali responsabilità. Il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero Sergio Dini, che sta indagando contro ignoti. Tra i principali punti da chiarire vi è la causa del decesso: se si sia trattato effettivamente di un malore improvviso o se ci siano state negligenze da parte del personale incaricato della sorveglianza della piscina o ritardi nei soccorsi.

Le autorità stanno analizzando con attenzione la posizione del bagnino dell’hotel e della badante, le due figure che avrebbero potuto intervenire per soccorrere l’imprenditrice. Gli inquirenti ipotizzano che i soccorsi possano essere stati tardivi, ma al momento non ci sono certezze in merito. Per fare chiarezza, è stata disposta l’autopsia sul corpo della signora Luxardo. L’esame servirà a determinare se il decesso sia stato causato da annegamento, verificabile dalla presenza di acqua nei polmoni, o se invece sia stato provocato da un malore improvviso.

L’Ermitage Medical Hotel è una struttura rinomata per i suoi servizi termali e medici, frequentata da ospiti in cerca di cure e relax. Nonostante ciò, gli inquirenti vogliono accertare se il personale dell’hotel abbia rispettato tutte le norme di sicurezza e se vi siano state eventuali carenze nella gestione dell’emergenza. La direzione dell’hotel non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento, preferendo attendere l’esito delle indagini.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e quanti conoscevano Italia Salvagnini Luxardo. L’imprenditrice era molto stimata per il suo impegno nel settore agricolo e per il legame con la storica azienda Luxardo, fondata nel 1821 e famosa a livello internazionale per la produzione del Maraschino. Dopo la morte del marito Michele Luxardo, Italia Salvagnini aveva continuato a rappresentare un punto di riferimento per la famiglia e per gli affari.

Un vicino di casa della donna ad Adria, che ha preferito rimanere anonimo, ha commentato: “Era una donna energica e determinata, nonostante l’età. La notizia della sua morte ci ha lasciati tutti senza parole.”