Ragazza di 12 anni investita da un treno a Padova, il conducente: “Ho azionato i freni, ma non ho potuto evitarlo”

Quando l’ho vista attraversare all’improvviso ho azionato tutti i freni ma non sono riuscito a evitare l’impatto. Queste sono le prime parole del macchinista del treno merci che ieri a Padova ha investito una ragazzina di 12 anni, deceduta dopo essere stata trasferita in ospedale, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino.





La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 14, quando la 12enne, di origine ucraina, è stata colpita dalla locomotiva di un treno mentre attraversava i binari in un passaggio a livello in via Friburgo, mentre tornava da scuola. È stata portata in condizioni gravissime all’ospedale di Padova e ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La situazione è apparsa subito critica e in serata il suo cuore ha smesso di battere. Secondo il ferroviere, che era sotto shock, la ragazzina è apparsa all’improvviso e la sbarra era abbassata. Quando sono sceso, l’ho vista a terra e altre tre o quattro ragazze gridavano dicendo che era la loro amica.

L’uomo ha detto che quando ha visto che la ragazza stava per attraversare ha attivato i freni di emergenza, ma era troppo tardi. In quel tratto la velocità massima consentita è di 60 chilometri orari e in quel momento stava viaggiando a 45-50 chilometri orari. È successo tutto in un attimo. Ho fatto appena in tempo a vedere la sagoma della ragazzina prima di azionare tutti i freni di emergenza. È stato lui a dare l’allerta e a chiamare i soccorsi. Anche se il treno viaggiava a non più di 60 chilometri orari, l’impatto è stato molto forte e con ogni probabilità il corpo della giovane è stato trascinato per diversi metri. Le indagini sono ancora in corso per cercare di capire esattamente cosa sia successo.