Ragazza di 15 anni cade dal secondo piano del liceo a Recanati: condizioni critiche

Questa mattina a Recanati una studentessa quindicenne è caduta dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico, riportando gravi traumi. La giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Torrette. Secondo fonti inquirenti, la campanella della prima ora era appena suonata quando si è verificato l’incidente. I soccorsi sono stati allertati dai compagni e dal personale docente, mentre la polizia locale e i carabinieri sono intervenuti sul posto. Al momento sono in corso accertamenti per comprendere la dinamica dell’accaduto.





Le condizioni della studentessa

La giovane studentessa, secondo quanto riportato da Fanpage.it, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona per i traumi riportati nella caduta. La gravità delle sue condizioni preoccupa le autorità e i soccorritori, che stanno lavorando per garantirle le cure necessarie.

La dinamica dell’incidente

Al momento, stando alle primissime informazioni disponibili, si sa che l’incidente è avvenuto subito dopo l’inizio delle lezioni. La campanella della prima ora era appena suonata quando la studentessa è precipitata dalla finestra. Sono in corso accertamenti per comprendere esattamente cosa sia successo.

Reazioni e interventi sul posto

I soccorsi sono stati immediatamente allertati dai compagni e dal personale docente. Oltre ai sanitari del 1118, sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri. Le forze dell’ordine stanno collaborando con le autorità scolastiche per ricostruire l’accaduto e comprendere la dinamica dell’incidente.