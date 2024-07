Ragazzo deceduto sul colpo in un incidente automobilistico è stato dichiarato morto in ospedale anche il suo compagno di viaggio

Tragedia a Casorezzo: L’incidente costato la vita a due giovani amici e un’ulteriore vittima in grave condizioni.





Un’orribile tragedia ha colpito Casorezzo, un comune del Milanese, dove due giovani amici, coinvolti in un tragico incidente stradale nella notte di domenica 28 luglio, non sono riusciti a sopravvivere. Ismaila Cissé, un ragazzo di 23 anni, ha perso la vita immediatamente a causa del violento impatto, mentre Diop Modou Bara, anch’egli coinvolto e ricoverato al Policlinico di Milano, ha succombuto alle gravi ferite a distanza di ore dall’incidente. Resta ora un barlume di speranza per il terzo giovane, il ventenne alla guida della Renault Clio, che, trasportato all’Humanitas di Rozzano, versa in condizioni critiche.

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora sotto schizzo. I tre amici stavano rientrando a casa quando, intorno alle 4 del mattino, il conducente ha perso il controllo dell’auto. La vettura è uscita di strada e ha cappottato più volte nei campi circostanti, provocando serietà ferite ai passeggeri. Ismaila Cissé è stato sbalzato fuori dal veicolo, morendo sul colpo, mentre gli altri due ragazzi sono rimasti intrappolati all’interno.

Subito dopo, è scattato l’allarme al 112. All’arrivo dei soccorritori, le loro preoccupazioni si sono concretizzate nell’accertamento del decesso di Cissé, mentre sono stati liberati dall’abitacolo i due ragazzi, che versavano in condizioni critiche. Purtroppo, Diop Modou Bara ha perso la vita nella serata dello stesso giorno, mentre per il terzo giovane, le sue condizioni rimangono preoccupanti.

Nel frattempo, la comunità reagisce al dolore e alla perdita. I due ragazzi erano grandi amici, condividendo non solo l’amicizia ma anche la passione per il calcio. Erano compagni di squadra nella Magenta Calcio, dove entrambi avevano lasciato un segno indelebile. Un comunicato dell’associazione sportiva ha esternato il proprio cordoglio in un post su Facebook: “È con immense tristezza che apprendiamo dell’improvvisa scomparsa di Bara Diop, classe 2000, nostro prezioso giocatore per tanti anni. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e estendiamo le più sentite condoglianze anche ai familiari di Ismaila Cissé, che ha perso la vita nell’incidente”.

La comunità sta unendo le forze per onorare la memoria di questi due ragazzi speciali, lasciando un’eredità di amicizia e passione che continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che li conoscevano.