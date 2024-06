Rissa sotto il sole con bastoni e sedie davanti a un caffè: «Scene da Far West»

Violenta rissa in pieno giorno a Roma: uno scippo fallito sfocia in un duello con spranghe e arredi di un bar, lasciando i passanti sbigottiti.





Articolo

Una violenta rissa ha sconvolto la tranquillità di via di Acqua Bullicante a Roma, sabato scorso. Un uomo armato di spranga e un tossicodipendente hanno dato vita a una lite furiosa sotto gli occhi esterrefatti di passanti, tra cui donne, anziani e bambini. La scena, degna di un film western, è stata ripresa e denunciata dalla pagina Facebook “Ex Borghetto degli Artigiani, Roma”.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook, il caos è iniziato quando un tossicodipendente, che vive temporaneamente in una cabina per fototessere in via Roberto Malatesta, è stato scippato di una busta da un giovane di probabile etnia rom, secondo alcuni testimoni. Il borseggiatore è salito su un autobus poco distante, ma il mezzo non è partito, permettendo al tossicodipendente di recuperare la busta. Tuttavia, il borseggiatore è tornato in via di Acqua Bullicante armato di una spranga. Davanti agli occhi atterriti dei passanti e dei clienti di un bar, ha iniziato a colpire il tossicodipendente, che ha reagito lanciando sedie e tavolini del locale. La violenza, esibita con totale disprezzo delle norme civili, si è conclusa con i due individui sanguinanti che si allontanavano dalla scena.

La situazione in via di Acqua Bullicante è ormai fuori controllo, trasformando l’area in una sorta di Far West urbano. Oltre ai problemi di spaccio e consumo di droga a tutte le ore del giorno e della notte, sembra essere diventato normale girare con armi improvvisate senza essere fermati dalla polizia. Mauro Caliste, Presidente del Municipio V, e Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, insieme al Ministero dell’Interno, sono stati chiamati in causa per risolvere la situazione.

I cittadini si sentono abbandonati, indifesi e in balia di individui violenti e imprevedibili. “Basta scuse,” è l’appello lanciato dalla comunità, che chiede un intervento immediato per ristabilire la sicurezza nella zona.

La rissa di sabato scorso è solo l’ultimo episodio di una serie di eventi violenti che hanno colpito la città. Recentemente, una baby gang ha pestato e rapinato un uomo fuori da un bar nella stessa via, evidenziando ulteriormente il clima di insicurezza che pervade l’area