Ritrovata Guendalina, la cagnolina scomparsa a Vigevano, tragicamente uccisa dai ladri e abbandonata nel cestello di una lavatrice inutilizzabile

Una terribile fine per Guendalina, una dolce meticcia di cinque anni, scomparsa durante un violento furto presso la sua abitazione di Vigevano, in provincia di Pavia. I malviventi, entrati in casa il 2 agosto, hanno ucciso la cagnolina e l’hanno nascosta con crudeltà in un elettrodomestico, facendo piombare la famiglia in un incubo.





Guendalina era rimasta sola insieme al suo padrone, il quale era uscito per una cena mentre i ladri si intrufolavano nell’appartamento di via Gravellona. La casa era in condizioni disastrose al momento del rientro del proprietario, che ha subito avvertito un’atmosfera strana. Non solo i mobili erano stati messi a soqquadro, ma la cagnolina era scomparsa nel nulla.

Immediato l’appello della famiglia, pubblicato su Facebook, dove imploravano i ladri di restituire la loro cucciola: “Vi preghiamo di riportarla”, scrivevano, sfidando le circostanze angosciose. L’ipotesi iniziale era che Guendalina fosse scappata o fosse stata oggetto di un rapimento.

La verità, purtroppo, si è rivelata più agghiacciante. Il 5 agosto, durante un’ulteriore ispezione, i familiari hanno fatto la triste scoperta: la piccola era stata assassinata, il suo corpo abbandonato dentro il cestello di una lavatrice inservibile, lasciandola lì per giorni. L’oggetto, non utilizzato, ha nascosto il suo corpo e reso la situazione ancora più straziante.

La famiglia ha portato il corpo di Guendalina in un centro veterinario per un esame. Nei prossimi giorni si deciderà se procedere con un autopsia per determinare esattamente le cause della morte. La comunità di Vigevano è sotto shock per questo tragico evento, sottolineando l’intensità del dolore e la richiesta di giustizia per Guendalina, un’innocente vittima della violenza. Intanto, rimane alta l’attenzione su questa vicenda per far luce sull’accaduto e dare maggiore sicurezza ai cittadini e ai loro animali.