Ritrovati i corpi di Patrizia Cormos Bianca e Doros dispersi nel fiume Natisone. Ancora senza traccia di Cristian Casian Molnar. “Vicini alla salvezza”

Nel fiume Natisone, i Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi delle due ragazze travolte dalla piena, ma le ricerche del terzo disperso continuano senza sosta.





Sono stati individuati dai Vigili del Fuoco i corpi delle due ragazze travolte dalle acque del fiume Natisone. I corpi sono stati trovati rispettivamente a 700 metri e a un chilometro a valle dal luogo della scomparsa. Le ragazze erano state trascinate dalla piena del fiume, in un’area che è diventata pericolosa a causa delle recenti piogge torrenziali.

Le Ricerche del Terzo Disperso

Le ricerche per trovare il terzo disperso, un giovane che era in compagnia delle ragazze prima che la corrente li portasse via, sono ancora in corso. Le operazioni di ricerca coinvolgono numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da unità cinofile, sommozzatori e droni per sorvolare le zone più impervie. Le autorità sono impegnate a setacciare ogni possibile area dove il giovane potrebbe trovarsi, sperando in un miracolo.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale. Familiari e amici delle vittime sono in stato di shock e sperano ancora in un esito positivo per il giovane disperso. I parenti delle ragazze hanno espresso la loro gratitudine per l’impegno delle squadre di soccorso, pur nel dolore incommensurabile per la perdita delle loro amate.

Il fiume Natisone, noto per le sue correnti rapide, è diventato particolarmente pericoloso a causa delle recenti piogge. Le autorità locali hanno avvertito più volte la popolazione sui pericoli delle piene improvvise, specialmente in periodi di forte piovosità. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare gli avvisi di sicurezza e di evitare le zone a rischio durante condizioni meteorologiche avverse.

Gli Appelli alla Cautela

Le autorità continuano a ribadire l’importanza della cautela vicino ai corsi d’acqua durante periodi di pioggia intensa. La protezione civile ha lanciato ulteriori appelli alla popolazione, esortando a non sottovalutare i rischi associati ai fiumi in piena. Le squadre di soccorso, sebbene preparate e attrezzate, affrontano sfide enormi in situazioni come queste, dove ogni minuto è cruciale.