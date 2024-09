Ritrovato il corpo di una bambina di 8 anni scomparsa in Turchia: genitori, fratelli e zii arrestati

La scomparsa di una fragile vita di soli otto anni ha scosso la Turchia, dando inizio a un’inchiesta che ha portato all’arresto di ventuno persone tra cui i familiari.





In un tragico epilogo che ha lasciato l’intera nazione sconvolta, una bambina di 8 anni, scomparsa circa 19 giorni fa, è stata trovata senza vita in Turchia. Le ricerche, che hanno coinvolto i servizi di emergenza e volontari, si sono concluse in modo cruento, quando il corpo della piccola è stato rinvenuto, nascosto in un sacco, sulla riva di un torrente nei pressi del suo villaggio di Tavsantepe.

Le prime indagini indicano che la bimba, di nome Narin, sarebbe stata uccisa e successivamente collocata nel sacco, pronta per essere occultata. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal governatore della provincia sudorientale di Diyarbakir, il corpo della piccola era ancora vestito con i pirata che indossava l’ultima volta quando era stata vista viva. “Purtroppo, ci sono state manipolazioni per nascondere il sacco, coperto con rami e pietre, per non destare sospetti,” ha spiegato il governatore.

Arresti e indagini in corso

Le autorità non hanno perso tempo e hanno già arrestato ventuno persone, inclusi i genitori, i fratelli e gli zii della piccola. È emerso che, nello scorso mese, la polizia ha già preso in custodia lo zio, sospettato dell’omicidio di Narin e accusato anche di privazione della libertà. “Stiamo portando avanti indagini approfondite. L’autopsia verrà effettuata sul corpo della bambina per fare chiarezza,” ha affermato Yılmaz Tunç, il ministro della Giustizia turco.

Tra gli arrestati si trovano figure molto vicine a Narin, come la madre, il padre e due dei suoi fratelli maggiori, oltre a tre zii e la moglie dell’uno di essi. Secondo le fonti locali, tutti avrebbero avuto un ruolo nel drammatico evento che ha scosso non solo la comunità locale, ma l’intero Paese. La scomparsa di Narin ha attirato l’attenzione di numerosi personaggi pubblici e attivisti, che hanno promosso una intensa campagna online intitolata ‘Trova Narin’, ma purtroppo questo appello si è concluso in una maniera inaspettatamente tragica.

Il dolore di una comunità

La sparizione della neonata ha acceso una campagna di sensibilizzazione senza precedenti, mobilitando molte persone in Turchia e all’estero. La comunità di Tavsantepe è ora in uno stato di profondo lutto e incredulità per la perdita di una vita così giovane e innocente. La notizia del suo ritrovamento ha suscitato un’ondata di emozioni, tra cui tristezza e rabbia, evidenziando le vulnerabilità dei bambini nelle dinamiche familiari e sociali.

Gli inquirenti faranno di tutto per far luce sulla verità dietro questa tragedia e per portare davanti alla giustizia chiunque si sia reso colpevole di un tale crimine. Con le indagini ancora in corso, il processo per fare chiarezza sulla morte di Narin potrebbe rivelare ulteriori dettagli inquietanti sulla sua vita e sul contesto che l’ha portata a un finale così tragico. La comunità e le autorità sono unite nella speranza che simili episodi non si verifichino mai più.