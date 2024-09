Roberta Di Padua replica alle polemiche per Venezia: “Non siamo attori, abbiamo collaborato con un marchio”

Roberta Di Padua risponde alle critiche dopo il red carpet di Venezia con Alessandro Vicinanza, sottolineando il suo percorso e la bellezza dell’esperienza.





Roberta Di Padua ha scelto di reagire alle dure critiche ricevute riguardo alla sua presenza all’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato insieme al suo fidanzato Alessandro Vicinanza. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha voluto chiarire la sua posizione attraverso un post su Instagram, spiegando che la sua partecipazione non è avvenuta in veste di attrice, ma per un invito ricevuto da un brand. “È vero, non siamo attori, ma abbiamo avuto l’opportunità di prendere parte a un programma che ci ha avvicinati a voi”, ha dichiarato Roberta, esprimendo gratitudine ai suoi sostenitori.

Di Padua ha messo in evidenza come, nonostante le critiche ricevute, la sua partecipazione fosse motivata da un essere invitati a un evento di portata mondiale. “Siamo grati a Maria De Filippi per la visibilità e le opportunità che ci ha offerto negli anni”, ha continuato, spiegando che l’invito a Venezia era un’occasione difficile da rifiutare. Con entusiasmo, ha raccontato del piacere di sponsorizzare un marchio e di aver ricevuto affetto e supporto da parte dei suoi fan, un’esperienza che descrive come “inestimabile”.

Valorizzando la sua esperienza, Roberta ha riferito di non essersi mai sentita demotivata dalle critiche, soprattutto quelle più pesanti da parte del pubblico. “Non è stata sempre una passeggiata; anzi, in molte occasioni ho avvertito un senso di inferiorità, ma non ho mai voluto arrendermi”, ha affermato. Per concludere, ha condiviso un video sui social per raccontare i momenti emozionanti del red carpet e il suo amore per Alessandro, enfatizzando il legame speciale che li unisce in questa avventura. La coppia spera di continuare a crescere e a vivere nuove emozioni, consapevole che ogni esperienza è un tassello importante del loro percorso.