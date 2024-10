Rubano le gomme alla macchina di Alba Parietti: “A Milano la vita è diventata impossibile”

Amara sorpresa per Alba Parietti: quando è andata verso la sua auto l’ha trovata senza ruote nel parcheggio di casa sua a Milano. Successivamente, ha pubblicato un video su Instagram dove ha sollevato il problema della sicurezza a Milano e nei dintorni, dicendo: “Abito vicino a Rozzano e non devo ricordarvi cosa è successo qualche giorno fa”, riferendosi all’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso durante una rapina.





Su social, Alba Parietti racconta l’accaduto: “È una sorpresa del mattino, nonostante abbia telecamere sopra il parcheggio. Questa notte io e altre persone a Basiglio Milano 3 abbiamo trovato le nostre auto in queste condizioni. Parlarne come una sorpresa è sbagliato”.

Poi aggiunge: “Rubano continuamente tutto, borse, avvengono scippi e aggressioni a donne, ci sono omicidi per motivi futili o per pazzia. Vivere a Milano e nei suoi dintorni è diventato impossibile. Posso considerarmi fortunata, alla fine cosa sono quattro ruote di un’auto”.

Infine conclude: “Vivere qui è come giocare alla roulette russa. Viviamo nel terrore e lo dico con cognizione di causa. Se questo Stato non garantisce sicurezza, salute e istruzione, è uno Stato fallito. Come cittadina mi vergogno, non ho nemmeno il coraggio di sperare di diventare nonna, perché consegnare un mondo così a qualcuno che ami è vivere nel terrore”.

Il video di Alba Parietti arriva poche ore dopo la denuncia di Giulia Salemi sui social, dove ha sottolineato la sensazione di insicurezza che prova mentre cammina di sera per le strade della sua città. “Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura come Milano. Non sono libera nemmeno di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano”.