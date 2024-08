Saluta la fidanzata, esce a prendere le sigarette e si schianta in scooter: Loris Conca muore a 44 anni

Il tragico incidente che ha coinvolto Loris Conca, noto come “Bobbio”, ha scosso la comunità di Piacenza e gli amici, rendendo la notte del 25 agosto indimenticabile.





Loris Conca, 44 anni

Notte tragica a Stra, in provincia di Venezia, dove Loris Conca, un uomo di 44 anni originario di Piacenza, ha perso la vita in un incidente stradale. La fatalità si è verificata tra il 24 e il 25 agosto, poco prima dell’una, mentre Conca tornava a casa dopo una serata trascorsa insieme alla fidanzata. La coppia aveva cenato in un ristorante, dove tutto sembrava andare nel migliore dei modi, prima che la tragedia colpisse.

Dopo aver salutato la sua compagna, che ha preferito non seguire Loris sulla moto, quest’ultimo ha deciso di fare una sosta per acquistare un pacchetto di sigarette. Montato in sella al suo scooter, l’uomo ha percorso pochi metri prima di schiantarsi contro il guardrail in corrispondenza di villa Pisani. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio delle autorità, poiché sembra che Loris abbia perso il controllo del veicolo in circostanze ancora da chiarire.

Il tragico incidente e i soccorsi

L’impatto è stato devastante e, nonostante l’intervento immediato del personale medico del 118, per Conca non c’è stato nulla da fare. Trasportato in condizioni critiche all’ospedale per le ferite riportate, è deceduto poco dopo il ricovero. Il drammatico evento ha colpito profondamente non solo gli amici e i familiari del 44enne, ma anche la comunità di Borgonovo, dove Loris era conosciuto e amato.

Nella giornata successiva, la Usd Borgonovese, la squadra di calcio nella quale aveva militato tempo fa, ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social media, condividendo un toccante messaggio di addio. “Fai buon viaggio, Bobbio”, si legge nel post, “…da lassù continua a fare il tifo per noi”. È un tributo sincero che evidenzia non solo la sua passione per gli sport, ma l’impatto che ha avuto nella vita delle persone che lo hanno conosciuto.

Il ricordo di Loris

La fidanzata di Loris, distrutta dal dolore, ha raccontato che i due avevano trascorso una serata all’insegna della convivialità e del divertimento. La decisione di non salire in moto con lui si è rivelata tragicamente fatale. Ora resta un vuoto incolmabile per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Amici, parenti e compagni sportivi stanno condividendo ricordi e momenti felici della loro vita insieme, testimoniando la grandezza e l’affetto che nutrivano per lui.

Il lutto che ha colpito la famiglia di Conca e la comunità è grande e lascia un segno indelebile. La sua scomparsa ci ricorda l’importanza di vivere ogni giorno pienamente e di apprezzare il tempo trascorso con le persone care. La speranza è che la sicurezza stradale e la consapevolezza degli rischi possano migliorare per proteggere vite come quella di Loris, che ci ha lasciato troppo presto.