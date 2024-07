Shelley Duvall, l’indimenticabile Wendy in Shining, ci ha lasciato a 75 anni

La comunità cinematografica piange la scomparsa di Shelley Duvall, l’attrice indimenticabile nel ruolo di Wendy, la moglie di Jack Torrance (interpretato da Jack Nicholson) nel capolavoro di Stanley Kubrick, Shining. Duvall, che aveva compiuto 75 anni il 7 luglio scorso, è morta nel sonno dopo aver a lungo sofferto di diabete.





La sua carriera era iniziata nel 1970 con il film Anche gli uccelli uccidono di Robert Altman, regista che l’aveva scoperta e diretta in ben sette pellicole, tra cui I compari, Gang, Nashville, Buffalo Bill e gli indiani, Tre donne (per cui vinse il Prix d’Interprétation féminine al Festival di Cannes) e Popeye – Braccio di ferro, in cui recitò al fianco di Robin Williams.

Ma il ruolo che le ha regalato una popolarità estrema è stato senza dubbio quello di Wendy in Shining, il film di Kubrick tratto dal romanzo di Stephen King. Nella pellicola, Duvall interpretava la moglie remissiva di Jack Torrance, intrappolata con la sua famiglia in un albergo d’alta montagna, in balia di eventi soprannaturali e della progressiva follia del capofamiglia. Shining è considerato il miglior film horror di sempre dopo L’esorcista ed è ritenuto il 52esimo film più bello di tutti i tempi dalla rivista Empire.Secondo il compagno di Duvall dal 1989, Dan Girloy, l’attrice “ha sofferto troppo” ed è ora “finalmente libera”.

Questa triste notizia arriva a pochi giorni dal suo 75esimo compleanno, lasciando un vuoto incolmabile nella storia del cinema. Shelley Duvall rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spettatori come una delle interpreti più iconiche e indimenticabili del grande schermo.