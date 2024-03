Si chiama Reny Iskander, chi è la moglie di Patrick Zaki: età, nazionalità, lavoro e dove vivono

Patrick Zaki, attivista per i diritti umani recentemente liberato, e Reny Iskander hanno celebrato il loro amore in una commovente cerimonia al Cairo il 9 settembre. Ma chi è Reny, la donna che ha condiviso con Patrick non solo gli anni di studio ma anche un profondo legame affettivo? Reny, come Patrick, è una giovane laureata, e la loro storia è un potente racconto di amore, sostegno e speranza, testimoniato dalla lettera che Patrick le ha dedicato dopo la sua liberazione. La loro unione, nata e rafforzata nel corso di quattro anni di fidanzamento, è stata una luce durante il difficile periodo della detenzione di Patrick.





Le nozze al Cairo

Le nozze tra Patrick Zaki e Reny Iskander sono state un momento di profonda emozione e significato, un punto di svolta atteso da tempo ma reso incerto dalle complesse vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto Patrick. La cerimonia, avvenuta in una chiesa copto-ortodossa nel quartiere di Heliopolis, ha rappresentato l’inizio di una nuova vita insieme, celebrata insieme a familiari e amici, tra cui spiccavano figure chiave del movimento per i diritti umani in Egitto. Questo giorno ha segnato non solo l’unione di due cuori ma anche un momento di gioia e speranza per molti che hanno seguito la loro storia.

La condanna e il rinvio del matrimonio

La condanna a tre anni di carcere per Patrick Zaki ha rappresentato un momento buio per la coppia, con Reny che ha vissuto momenti di profonda angoscia e rabbia, come evidenziato dal suo post su Facebook. L’inaspettata concessione della grazia, tuttavia, ha trasformato la disperazione in gioia, permettendo a Patrick e Reny di procedere con i loro piani di matrimonio. La loro storia, dal profondo dolore alla redenzione, è un simbolo di resistenza e di inarrestabile speranza, culminata in una celebrazione che ha unito non solo due persone ma anche due anime che insieme hanno affrontato e superato le avversità.

Reny Iskander, nata il 22 giugno 1996 al Cairo e laureata alla prestigiosa Università di Bologna, è un esempio di forza e dedizione. Insieme a Patrick, ora inizia una nuova vita, testimoniando il potere dell’amore e della libertà di superare ogni ostacolo. La loro unione, celebrata con solennità e circondata dall’affetto dei loro cari, rappresenta un faro di speranza per tutti coloro che lottano per un mondo più giusto.