Si spezza la cintura di sicurezza, giovane cade fuori da una giostra al luna park di Ancona

Paura ad Ancona il giorno di Natale, dove una ragazza di 27 anni è stata espulsa da una giostra in Piazza Pertini. Indagini in corso per accertare le responsabilità.





Un grave incidente si è verificato nel giorno di Natale ad Ancona, quando una ragazza di 27 anni è stata proiettata fuori da una giostra a palla allestita al luna park natalizio in Piazza Pertini. La giovane, di origine peruviana, era seduta all’interno di una cabina girevole quando, poco dopo l’avvio della giostra, la cintura di sicurezza ha ceduto, provocando una violenta caduta contro la struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, il sistema di sicurezza della giostra avrebbe subito un guasto che ha permesso alla giovane di essere espulsa dalla cabina. Dopo l’incidente, la ragazza è stata prontamente soccorsa dalla Croce Rossa e trasportata in codice rosso presso l’ospedale regionale di Torrette. Fortunatamente, nonostante le condizioni inizialmente sembrassero gravi, le ferite riportate non hanno messo in pericolo la sua vita. La giovane è stata dimessa dall’ospedale il giorno seguente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno immediatamente circoscritto l’area. La giostra è stata chiusa e posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha espresso la propria vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia: “Sono cose che non devono succedere, sono davvero sconcertato. La polizia locale sta approfondendo per capire cosa è successo, andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo incidente”.

Silvetti, che si è messo in contatto con l’ospedale per ottenere aggiornamenti sulle condizioni della giovane, ha ribadito l’importanza di chiarire ogni dettaglio sull’accaduto: “Le responsabilità saranno accertate”

Le indagini sono attualmente in corso per stabilire con precisione le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno analizzando i meccanismi di sicurezza della giostra, mentre sono stati ascoltati i testimoni presenti al momento dell’incidente.

Secondo le prime valutazioni, il cedimento delle cinghie di sicurezza sarebbe all’origine della tragedia sfiorata. La polizia locale sta inoltre valutando se vi siano state carenze nei controlli tecnici e di manutenzione del luna park.

La comunità di Ancona è ancora scossa da quanto accaduto in una giornata che doveva essere di festa. Il luna park natalizio, un appuntamento tradizionale per la città, è ora al centro di un’inchiesta volta a garantire la sicurezza di tutti i visitatori.

Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze tragiche, ma l’episodio rimane un monito sull’importanza di rigorosi controlli sulle attrazioni pubbliche per evitare situazioni simili in futuro.