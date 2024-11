Sophia Berto e l’immagine con Davide Bonolis: dichiarazioni La Volta Buona

È scoppiato un vero e proprio tam-tam mediatico riguardo a un’ipotetica relazione tra Sophia Berto, talentuosa ballerina di Ballando con le Stelle, e Davide Bonolis, figlio dei noti conduttori televisivi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ma quali sono i dettagli di questa storia e come si è sviluppata la vicenda? Tutti gli occhi sono puntati sulla Berto, che ha recentemente rilasciato dichiarazioni nel programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, dove ha chiarito la sua posizione in merito a questa sorprendente cosiddetta liaison.





La confessione di Sophia Berto: una storia che sorprende

In modo del tutto inaspettato, le voci su un possibile flirt tra Sophia e Davide si sono amplificate dopo la pubblicazione di una foto che li ritraeva insieme in un ascensore. La giovane ballerina ha rivelato a Balivo di essere rimasta sbalordita dalla rapida diffusione dell’immagine, evidenziando la sua innocente intenzione di postarla sui social per scherzo, senza prevedere il clamore che ne sarebbe derivato. “Questa foto l’ho messa per gioco”, ha spiegato Sophia Berto, “Pensavo che nessuno ci avrebbe fatto caso, anche perché non ho un grande seguito su Instagram.”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

La padrona di casa non ha potuto fare a meno di chiedere a Sophia se i genitori di Davide fossero al corrente di questa situazione. A questo proposito, la ballerina ha dichiarato: “Penso che Sonia lo sappia, lo sanno tutti.” Questo ha suscitato ancor più curiosità sul parere della Bruganelli riguardo tale presunta relazione. Infatti, Sophia si è limitata a dire: “Dovete chiederlo a lei”, lasciando aperte interpretazioni su ciò che potrebbe pensare la nota produttrice e opinionista.

Infine, Sophia Berto ha voluto sottolineare che questa situazione non influenzerebbe il suo impegno professionale. “Il mio cuore va prima di tutto al mio lavoro,” ha concluso con decisione, evidenziando come la sua carriera sia la priorità assoluta.