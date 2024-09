L’ingresso di David Bangoole tra le fila dei Wakiso Giants, squadra che compete nella Premier League ugandese, ha dato vita a un acceso dibattito sui social media riguardo alla sua età reale. Sebbene i registri ufficiali indichino una nascita avvenuta il 4 aprile 1998, in molti, a causa del suo aspetto fisico, dubitano che possa avere solo 26 anni.





Aspetto fisico contestato di David Bangoole

Dopo il suo recente trasferimento dal Gaddafi FC, club di seconda divisione ugandese, ai Wakiso Giants, attualmente coinvolti nella lotta per la cima della classifica, Bangoole si è trovato al centro di polemiche inaspettate. Il giovane centrocampista, considerato uno dei migliori talenti del calcio ugandese, è stato sottoposto a scrutinio per il suo aspetto, che secondo molti sembrerebbe indicare un’età ben superiore a quella ufficialmente dichiarata. Le immagini diffuse dai profili ufficiali del club evidenziano una significativa stempiatura, contribuendo così ai dubbi riguardanti la sua reale età.

Fatti e cifre ufficiali su David Bangoole

Nonostante le voci infondate, i dati ufficiali sul calciatore confermano che David Bangoole è effettivamente nato il 4 aprile 1998, avendo quindi compiuto 26 anni di recente. Fonti attendibili, come Transfermarkt, corroborano questa informazione, sottolineando la discrepanza tra la sua presentazione fotografica e la sua documentazione. Attualmente, i sostenitori e gli esperti del settore possono fare riferimento a queste informazioni per dissipare i dubbi, anche se l’attenzione mediatica che ha ricevuto il giocatore nei social network potrebbe spingere le autorità a un’ulteriore verifica della situazione.

Questo episodio mette in evidenza non solo la scrutinio che i calciatori possono subire per il loro aspetto fisico, ma anche l’interesse crescente per il calcio ugandese, ormai sulla cresta dell’onda grazie a talenti come Bangoole, che promette di portare il suo talento a nuovi livelli con la maglia dei Wakiso Giants.