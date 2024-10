Dal 1956, il Pallone d’Oro rappresenta il riconoscimento più desiderato per i calciatori di tutto il mondo. Negli ultimi anni, questo prestigioso premio è stato appannaggio di soli due atleti, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’ultima edizione, quella del 2022, ha visto trionfare Karim Benzema, segnando un cambiamento nella dominanza di Messi e Ronaldo. È interessante notare che, sebbene il Pallone d’Oro sembri un trofeo di grande valore, il suo costo effettivo è di “soli” 3.000 euro, in gran parte dovuto alla sua composizione e non alla presenza di oro massiccio.

Oggi, lunedì 28 ottobre 2024, i riflettori saranno puntati sulla cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2024. Chi avrà l’onore di succedere a Lionel Messi, vincitore per l’ottava volta nel 2023? Tra i favoriti, spicca Vinicius Junior del Real Madrid, mentre nomi iconici come Messi e Cristiano Ronaldo non figurano nemmeno tra i 30 candidati di quest’anno.





Storia e Creazione del Pallone d’Oro

Il Pallone d’Oro, il cui nome originale in francese è Le Ballon d’Or, è realizzato dalla prestigiosa oreficeria parigina Mellerio, le cui origini risalgono a oltre cinquecento anni fa. La famiglia Mellerio, originaria della Val d’Ossola in Italia, ha dato vita a questa maison di gioielli, conosciuta per la sua maestria artigianale e anche per la creazione del trofeo del Roland Garros, uno dei quattro tornei di tennis dello Slam.

Questo trofeo ha subito nel tempo poche modifiche nel design; l’originale presentava incisioni lineari su ciascun esagono, ma, a causa di implicazioni legali con una compagnia tedesca, dal 2003 tali linee sono state eliminate, portando alla forma attuale.

Design e Valore del Pallone d’Oro

Il Pallone d’Oro è composto da due semisfere d’ottone, le quali sono saldate insieme. Al centro, un orefice inserisce un supporto in cristallo di pirite. L’intero processo di creazione è complesso e impegnativo, richiedendo circa 100 ore di lavoro e sei mesi di tempo. Un aspetto affascinante è che, per la rifinitura, il trofeo viene immerso in un bagno d’oro, ma il Pallone non è interamente costituito da questo materiale prezioso.

Valore materiale: circa 3.000 euro

circa 3.000 euro Peso: 7 chili

7 chili Dimensioni: 31 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 23 cm di profondità

Alla cerimonia di premiazione, il nome del vincitore viene inciso su una placca dorata fissata alla base del trofeo, un momento che rende il Pallone d’Oro ancora più significativo per chi lo riceve.

In sintesi, il Pallone d’Oro non è solo un premio di grande valore simbolico per i calciatori, ma è anche il risultato di un ingente lavoro artigianale e un’attenta creazione artistica. La cerimonia del Pallone d’Oro del 2024 promette di essere un evento memorabile, in grado di conferire ulteriore prestigio a questo trofeo leggenda nel mondo del calcio.