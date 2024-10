SuperEnalotto, jackpot da 90 milioni vinto a Riva del Garda. Il proprietario della tabaccheria sorpreso: “Non ci credevo!”

Non ho idea di chi possa essere. Abbiamo clienti fissi ma anche tanti passanti. Speriamo sia qualcuno che se lo meriti e che ci possa regalare qualcosa di bello. Paolo Rosà commenta così quanto successo ieri sera a Riva del Garda, in provincia di Trento. È lui il proprietario della tabaccheria ‘Fortuna’.





Nomen omen: ieri si è scoperto che proprio lì è stata giocata una schedina da 3 euro al SuperEnalotto, che ha portato al fortunato vincitore ben 90 milioni di euro. “Pensavo fosse uno scherzo,” ha detto ai giornalisti. La fortuna, in effetti, non era mai entrata nella sua ricevitoria: “È la prima volta che ci succede – sorride il commerciante – e non sappiamo ancora se faremo qualcosa per festeggiare questa incredibile vincita. Sono felicissimo, non so che altro dire.”

In effetti, il negozio si trova in una zona molto frequentata di Riva del Garda, una cittadina sul lago di Garda, meta turistica per tanti villeggianti soprattutto dal Nord Europa (soprattutto dalla Germania), che è come un crocevia tra Lombardia, Trentino e Veneto. Non è facile quindi ricordarsi tutti i clienti che entrano ed escono ogni giorno.

La sestina vincente dell’estrazione di ieri è: 1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19. Con quella di ieri, sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Prima d’ora, il Trentino non aveva mai registrato un ‘6’. Ora restano solo Valle d’Aosta e Molise senza aver mai vinto un premio di prima categoria. L’ultimo jackpot, da 101,5 milioni di euro, era stato vinto a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.