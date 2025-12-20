Dalla saliva del cane all’amputazione degli arti: il dramma causato dal batterio Capnocytophaga





Il batterio Capnocytophaga è un microrganismo che si trova comunemente nella saliva di cani e gatti e può causare infezioni nell’uomo. Anche se non tutte le persone che entrano in contatto con questo batterio sviluppano un’infezione, esistono situazioni in cui il rischio aumenta notevolmente. È importante comprendere come il batterio possa influenzare la salute e quali siano i sintomi e i trattamenti disponibili.





Le persone più vulnerabili all’infezione da Capnocytophaga sono quelle con condizioni di salute compromesse. Tra queste ci sono individui che abusano di alcol, coloro che soffrono di asplenia (insufficienza funzionale della milza), pazienti con sistema immunitario indebolito, malati di cancro, diabetici e persone affette da HIV. Anche se generalmente le persone sopra i 40 anni sono più colpite, l’infezione può manifestarsi anche nei bambini.

L’infezione da Capnocytophaga può presentare sintomi che si manifestano tra i 3 e i 5 giorni dopo il contatto con la saliva di animali infetti, ma in alcuni casi possono passare fino a 14 giorni prima che si manifestino i segni clinici, specialmente dopo un morso. È importante notare che circa il 30% dei soggetti infetti possono sviluppare complicazioni gravi, che possono portare anche alla morte. I sintomi più comuni includono:

Bolle intorno alla ferita da morso, che possono apparire poche ore dopo il morso.

Rossore, gonfiore, pus o dolore nella zona della ferita.

Febbre.

Diarrea e/o dolori addominali.

Vomito.

Mal di testa e/o confusione.

Dolori muscolari o articolari.

L’infezione è spesso associata a morsi di cani e gatti, ma è possibile contrarre la malattia anche semplicemente entrando in contatto con la saliva di animali portatori del batterio. È fondamentale sottolineare che non tutti gli animali domestici sono portatori di Capnocytophaga, ma il rischio aumenta se si ha a che fare con animali infetti.

Nei casi più gravi, l’infezione da Capnocytophaga può portare a complicazioni serie, come la sepsi, che può richiedere l’amputazione di dita o addirittura arti. Questa condizione è particolarmente pericolosa, poiché può progredire rapidamente, portando alla morte in un intervallo di tempo che va dalle 24 alle 72 ore.

Il trattamento per l’infezione da Capnocytophaga è generalmente efficace e prevede l’uso di antibiotici specifici per eliminare i batteri. È fondamentale rivolgersi a un medico non appena si manifestano i primi sintomi, poiché un intervento tempestivo può prevenire complicazioni gravi e migliorare le possibilità di recupero.



