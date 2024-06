Temptation Island, Andrea Delogu prende in giro i fidanzati “Ma come è fattibile?”

Andrea Delogu, volto noto della televisione italiana, ha espresso il suo punto di vista sui partecipanti maschili di Temptation Island, il popolare reality show condotto da Filippo Bisciglia. La conduttrice, che ha ammesso di essere una grande fan del programma, ha commentato con stupore l’atteggiamento di alcuni fidanzati che sembrano credere sinceramente nell’interesse delle single nei loro confronti.





Delogu ha sottolineato come, dopo dieci anni di messa in onda del reality, sia incredibile che i ragazzi possano ancora pensare che le “tentatrici” siano realmente interessate a loro. In un tweet, la conduttrice ha scritto: “Sto recuperando Temptation Island. Ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi… che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool?”

Nonostante le critiche, Delogu ha anche difeso l’autenticità del programma, rispondendo a coloro che hanno suggerito che le coppie seguano un copione prestabilito. La conduttrice ha affermato di conoscere uno degli autori del reality e ha garantito che non esistono copioni per i partecipanti.

Tra i protagonisti che hanno attirato l’attenzione di Delogu durante la prima puntata della nuova stagione, trasmessa il 27 giugno, ci sono Tony Renda e Lino Giuliano. La conduttrice ha espresso il suo stupore per l’ingenuità mostrata da alcuni fidanzati, che sembrano non comprendere appieno la natura del programma e il ruolo delle single.

Temptation Island, che ha registrato ascolti record nella sua ultima edizione, continua a suscitare l’interesse e il commento di personaggi del mondo dello spettacolo, come Andrea Delogu. Le sue parole, che mettono in luce l’atteggiamento di alcuni partecipanti, contribuiscono a alimentare il dibattito e la curiosità intorno al reality show.

