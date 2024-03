Terra Amara puntata oggi su Canale 5: anticipazioni 4 marzo 2024

La settimana si apre con il consueto appuntamento di Terra Amara, che lunedì 4 marzo 2024 alle 14.10 ci riporta tra i drammi e le passioni degli abitanti di Cukurova.





Terra Amara: cosa è successo finora

Riflettiamo su dove ci aveva lasciati l’ultimo episodio: Vahap ha assistito all’omicidio di Bayram per mano di Colak, quest’ultimo creduto responsabile di un attentato da Hakan/Mehmet. Nel frattempo, Fikret e Cetin si trovano intrappolati a Beirut a causa dello scoppio della guerra civile, andati lì per cercare prove che Mehmet è in realtà Hakan. Zuleyha ha tentato di intervenire presso il ministero per il loro rilascio, ma Cevriye scopre tutto e informa Luftiye, scatenando la furia di Zuleyha. In un altro sviluppo, Sermin nota Colak con sua figlia Betul, realizzando che l’uomo non ha interesse verso di lei.

Terra Amara: le dinamiche del 4 marzo

Per quanto riguarda le anticipazioni del 4 marzo di Terra Amara, la situazione si intensifica con l’arrivo a Beirut di Hakan/Mehmet, persuaso da Zuleyha a soccorrere Fikrey e Cetin. Un ferito Fikret, nel tentativo di raggiungere l’ambasciata turca, viene salvato proprio da Hakan/Mehmet che lo trasporta in ospedale, garantendo in seguito la sua evacuazione. Nonostante il ritorno a Cukurova di Cetin e Fikret con le prove che Mehmet è Hakan, Fikret decide di mentire a Zuleyha in segno di gratitudine verso colui che ha salvato loro la vita. Nel frattempo, Betul tenta di riconciliarsi con la madre, che però la respinge.

Il futuro di Terra Amara

L’avventura con Terra Amara prosegue il martedì seguente, sempre alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Questa settimana segna un momento cruciale per la soap turca: venerdì 8 marzo sarà l’unico appuntamento in prima serata. Sembrerebbe, inoltre, che questa sia l’ultima settimana di trasmissioni quotidiane per Terra Amara, poiché da quella successiva Canale 5 opterà per mantenere solo gli episodi serali, prolungando così la durata della soap. Al posto del consueto slot pomeridiano, è prevista la nuova soap turca Endless Love, già andata in onda in Turchia tra il 2015 e il 2017.