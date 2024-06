Terribile tragedia, moto si sfracella contro spartitraffico, decedono Sara e Samuele, avevano 31 e 40 anni

Tragico incidente stradale coinvolge due migranti senegalesi lungo la Statale 16, evidenziando gravi problematiche di sicurezza stradale e condizioni lavorative precarie.





Un drammatico incidente ha coinvolto due migranti senegalesi, residenti nel ghetto di Torretta Antonacci, mentre percorrevano in bicicletta la Statale 16 in direzione Cerignola. Il 25 maggio, mentre rientravano dopo una dura giornata di lavoro nei campi, i due uomini sono stati investiti da un’automobile in corsa. L’impatto, probabilmente causato dal tentativo del conducente di evitare un camion, è stato fatale per Elhadji Diop, 43 anni, deceduto sul colpo. Grazie all’intervento della Caritas Diocesana, il corpo di Diop è stato rimpatriato in Senegal.

Condizioni del sopravvissuto

Il connazionale che viaggiava con Diop ha subito gravi ferite, ma è riuscito a sopravvivere all’incidente. Attualmente è ricoverato nel reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Riuniti di Foggia, dove le sue condizioni stanno migliorando, offrendo un barlume di speranza in una situazione profondamente tragica. Il ferito ha ricevuto il necessario supporto per affrontare le conseguenze del sinistro e proseguire il suo percorso di recupero.

Reazioni della comunità e implicazioni

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha messo in luce le gravi problematiche legate alla sicurezza e alle condizioni di vita dei migranti che lavorano nei campi di Cerignola e Torretta Antonacci. Questi lavoratori, spesso impegnati in condizioni di estrema precarietà, affrontano rischi elevati sia sul luogo di lavoro che durante i loro spostamenti. L’episodio sottolinea l’urgenza di migliorare le infrastrutture stradali e implementare misure di sicurezza per proteggere i ciclisti, specialmente in aree rurali densamente frequentate da lavoratori agricoli. La Caritas Diocesana ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire assistenza e supporto, evidenziando l’importanza della solidarietà e del sostegno comunitario in momenti di crisi.

Sicurezza stradale e condizioni di lavoro

Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie stanno ora richiamando l’attenzione sulla necessità di azioni concrete per migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, si chiede una revisione delle condizioni lavorative dei migranti, spesso esposti a situazioni di vulnerabilità estrema. La vicenda di Diop e del suo compagno ferito serve come un doloroso promemoria dell’urgenza di affrontare queste problematiche, garantendo una maggiore tutela per tutti i lavoratori agricoli che contribuiscono significativamente all’economia locale.

Il tragico incidente della Statale 16 non deve essere dimenticato. È imperativo che vengano prese misure per evitare che simili tragedie si ripetano. Le autorità devono impegnarsi a migliorare le condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori migranti, garantendo loro non solo migliori condizioni di lavoro ma anche maggiore protezione durante i loro spostamenti quotidiani.