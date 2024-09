Totò Schillaci è morto a 59 anni, era in cura da tempo per un tumore al colon

Triste notizia per il mondo del calcio: è venuto a mancare il leggendario Totò Schillaci, simbolo dell’Italia calcistica.





Il celebre ex calciatore Totò Schillaci è deceduto presso l’ospedale Civico di Palermo, dove era stato ricoverato. Il 59enne, icona delle ‘notti magiche’ vissute durante il Campionato del Mondo 1990, ha visto le sue condizioni di salute peggiorare notevolmente nelle ultime ore. Già nella serata di ieri, si erano diffuse notizie di un “sensibile peggioramento” del suo stato clinico. Schillaci era stato ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale dal 7 settembre scorso e da tempo combatteva contro un grave tumore al colon.

La sua carriera è stata segnata da momenti indimenticabili, tra cui la storica partita con l’Argentina durante il Mondiale, dove Schillaci si era distinto per le sue straordinarie capacità di attacco. Era considerato un vero e proprio eroe sportivo, non solo per le sue prodezze sul campo, ma anche per il suo spirito combattivo e la sua personalità carismatica. Negli anni successivi, Totò ha mantenuto vivo il suo legame con i tifosi, partecipando a eventi pubblici e contribuendo al mondo del calcio con la sua esperienza.

La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore di molti, non solo per il suo talento, ma anche per il suo amore per lo sport e la passione con la quale ha sempre vissuto la sua carriera. Il mondo del calcio piange un grande campione, ed è atteso un tributo da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dai tanti fan che lo hanno sostenuto durante la sua carriera e oltre.

In un momento così difficile, ci uniamo al cordoglio che sta attraversando il panorama sportivo e la comunità calcistica italiana. La memoria di Totò Schillaci vivrà sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne l’arte del gioco.