Tragedia a Casarano: Uomo perde la vita a causa di una scarica elettrica dallo scaldabagno

Un evento tragico ha colpito la tranquilla città di Casarano, situata in via Quinto Ennio. Rocco De Nuzzo, un uomo di 52 anni, ha perso la vita in circostanze scioccanti.

De Nuzzo stava facendo la doccia nella sua abitazione quando è stato colpito da una scarica elettrica. La fonte di questa scarica mortale sembra essere stato lo scaldabagno della sua casa.

Il corpo senza vita di De Nuzzo è stato scoperto dal suo fratello. Preoccupato per l’assenza del 52enne ad un appuntamento e per il fatto che non rispondeva al cellulare, il fratello ha deciso di controllare la sua abitazione. Qui ha fatto la terribile scoperta.





I carabinieri sono stati chiamati sul posto per effettuare i rilievi necessari. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte della tragedia.

Un pericolo sottovalutato

Questo evento tragico mette in luce i pericoli potenziali dell’elettricità nelle nostre case, un aspetto della sicurezza domestica che spesso viene trascurato. Ricordiamo a tutti l’importanza di fare controllare regolarmente gli impianti elettrici da professionisti qualificati per prevenire incidenti simili.

La nostra solidarietà va alla famiglia di De Nuzzo in questo momento di dolore.