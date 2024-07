Tragedia a Nova Siri (Matera): due vigili del fuoco muoiono durante l’estinzione di un incendio. “Perduti in un dirupo nel tentativo di salvare una famiglia”

Una tragedia ha colpito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la morte di due pompieri durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera, Basilicata. I due uomini, entrambi di 45 anni e in servizio a Matera, hanno perso la vita dopo essere caduti in un dirupo mentre cercavano di mettere in salvo una famiglia la cui abitazione era minacciata dalle fiamme.





Secondo il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, i due vigili del fuoco si sono comportati da veri eroi, sacrificando la propria vita per salvare gli altri. “Volevano salvare una famiglia, ma sono stati avvolti dalle fiamme”, ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo il ringraziamento della comunità per il loro coraggio.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è detto “profondamente addolorato” per la “gravissima tragedia” che ha colpito il Corpo Nazionale, ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del Fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”.

Anche il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha espresso “commozione e rabbia” per la “triste e tragica scomparsa” dei due pompieri, porgendo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutto il Corpo di appartenenza.

Questa tragedia ricorda l’estremo sacrificio che i Vigili del Fuoco sono disposti a compiere per salvare vite umane e proteggere la nostra società. La loro dedizione e il loro coraggio sono un esempio per tutti noi e meritano il più profondo rispetto e riconoscimento. La scomparsa di questi due eroi lascia un vuoto incolmabile, ma il loro sacrificio non sarà dimenticato.