Tragedia a Ravenna: Mamma si lancia dall’ottavo piano con la figlioletta e il Cane

Una Terribile Tragedia Scuote la Città di Ravenna

Una terribile tragedia ha scosso la tranquillità della città di Ravenna all’alba di oggi, lunedì 8 gennaio. Poco prima delle 8 del mattino, una donna ha compiuto un gesto drammatico, lanciandosi dall’ottavo piano di una palazzina situata in via Dario Dradi, nelle vicinanze del centro storico. Ciò che rende questa tragedia ancora più straziante è il fatto che la madre ha trascinato con sé la figlioletta di soli sei anni e il loro cane.

L’impatto con il suolo è stato violentissimo, considerando l’ingente altezza dalla quale sono caduti. Purtroppo, sia la bambina che il cane hanno perso la vita in modo istantaneo. La madre, invece, è stata soccorsa dal personale del 118, che è intervenuto sul luogo della tragedia con due ambulanze e due auto mediche. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravissime.

Al momento, non è ancora chiaro come la madre abbia potuto compiere questo gesto così estremo. Si ipotizza che abbia utilizzato una impalcatura esterna che circonda l’edificio, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire i dettagli di questa terribile vicenda.





La scena ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, con la Polizia di Stato presente sul luogo dell’incidente con le volanti, la squadra scientifica e la squadra mobile. Al momento, non sono emersi motivi evidenti che abbiano spinto la madre a compiere questo gesto drammatico. Si sa solamente che il marito della donna era presente in casa al momento della tragedia ma non si è accorto di nulla. È stato allertato dalle volanti della polizia quando i corpi sono stati scoperti.

Questo tragico episodio riporta alla mente un incidente simile avvenuto nel giugno 2018, quando nella stessa via una donna di 50 anni perse la vita precipitando dal terrazzo di un condominio. La comunità di Ravenna è sgomenta e in lutto per questa nuova tragedia che ha colpito una famiglia in modo così devastante.