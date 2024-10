Tragedia per Nicolò: schiacciato da un cancello, un incidente letale a soli 26 anni

Un tragico infortunio sul lavoro ha colpito la comunità di Sestu, nei pressi di Cagliari, dove un giovane guardia giurata ha perso la vita a soli 26 anni. Nicolò Meloni, dipendente della ditta Pegaso Security, è tragicamente deceduto dopo essere stato schiacciato da un cancello scorrevole mentre era in servizio presso l’azienda Tecnosolution, situata lungo la statale 131.





L’incidente mortale si è verificato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. L’allerta è stata immediatamente lanciata, e sul posto sono accorsi i soccorsi del 118, insieme ai Vigili del Fuoco. Tuttavia, ogni tentativo di soccorso si è rivelato futile.

Nicolò travolto e schiacciato da un cancello: morto a 26 anni

Allertati dall’accaduto, i Carabinieri della stazione di Sestu sono intervenuti per avviare un’indagine sulla dinamica dell’incidente. Con loro, anche i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari stanno collaborando per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragedia. La salma del giovane è stata disposta per ulteriori accertamenti all’ospedale Brotzu, secondo le indicazioni fornite dall’autorità giudiziaria. Le indagini sono attualmente coordinate dal pubblico ministero Diana Lecca, come riportato da L’Unione Sarda.

Le prime ricostruzioni indicano che Nicolò Meloni si sarebbe avvicinato al cancello per compiere qualche operazione di chiusura. Sembra che la pesante struttura, di notevole lunghezza, abbia improvvisamente deragliato, coinvolgendolo in modo letale e procurandogli gravissimi traumi, incluso un impatto alla testa. Le autorità hanno escluso la possibilità di un’azione dolosa, confermando che si è trattato di un tragico incidente.

Originario di Pirri e atteso a breve dal suo compleanno, Nicolò aveva completato gli studi presso l’Istituto Alberghiero di Monserrato. Non appena la notizia del tragico evento si è diffusa, amici e conoscenti hanno cominciato a esprimere il loro cordoglio sui social. Un amico ha dedicato un commovente messaggio su Facebook: “Ciao, grande Nicolò. Ti ricorderò sempre. Buon viaggio”. Un altro ha aggiunto: “Riposa in pace, Nicolò. Grazie per la tua amicizia, possa tu trovare conforto nell’eternità.”