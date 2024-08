Tragedia sul lavoro a Pontida: Durnea Dumitru Florin investito da un camion in retromarcia

Un incidente mortale ha stravolto la vita di un autotrasportatore di 44 anni, colpito mentre stava svolgendo le sue mansioni in un’officina di Bergamo.





Chi era Durnea Dumitru Florin

Nella giornata di martedì 6 agosto, un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo a Pontida, in provincia di Bergamo. Un autotrasportatore di 44 anni, Durnea Dumitru Florin, è stato investito da un camion mentre si trovava nel piazzale dell’officina di autoriparazioni Avimi Srl. L’incidente si è verificato intorno alle 17:40, quando il camion, in manovra di retromarcia, ha travolto Florin, lasciandolo gravemente ferito.

Originario della Romania, Florin risiedeva a Bellusco, nella provincia di Monza e Brianza. Sebbene fosse un lavoratore del settore, non era dipendente dell’officina, bensì operava per un’altra azienda di autotrasporti. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora avvolte nel mistero: non è chiaro se Durnea fosse presente nel piazzale per ritirare un camion portato in revisione o se stesse semplicemente parcheggiando il suo mezzo. Il suo camion è stato rinvenuto nell’angolo destro del piazzale, mentre il suo corpo è stato trovato a una decina di metri di distanza, chiaramente colpito dalla manovra del tir.

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono stati allertati. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per Florin non c’era più nulla da fare; era già deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite subite.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Zogno, insieme ai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, per effettuare i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica della tragedia e valutare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco del comando di Bergamo sono anche stati chiamati a prestare assistenza e contribuire con le operazioni di soccorso.

Il corpo di Durnea Dumitru Florin è stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove rimarrà a disposizione della magistratura per ulteriori accertamenti. Florin lascia nel dolore la sua compagna, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che, come tanti, era impegnato in un lavoro duro e pericoloso.

La situazione tragica evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, una tematica particolarmente sentita nell’industria del trasporto e nelle officine. Incidenti simili portano a interrogativi su come migliorare le pratiche di sicurezza e prevenzione per evitare che simili tragedie si verifichino in futuro. Florin è l’ennesima vittima di un settore spesso sottovalutato riguardo alla tutela dei lavoratori, rimarcando l’urgenza di un cambiamento culturale e normativo che garantisca una maggiore sicurezza per tutti coloro che lavorano in queste condizioni.