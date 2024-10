Tragedia sull’autostrada: un’autobus precipita dal viadotto causando 19 morti e 5 feritii

Un terribile incidente stradale ha scosso il Messico, portando a un bilancio tragico di 19 morti e 5 feriti. L’evento ha avuto luogo in una mattina di sabato 26 ottobre, quando un bus turistico, in viaggio da Tepic a Ciudad Juarez, ha subito un grave incidente dopo che il rimorchio di un camion si è sganciato e ha travolto il pullman. Quest’ultimo ha perso il controllo, ribaltandosi e precipitando in una scarpata.





Inizialmente, il numero delle vittime era stato riportato come 24, ma successivamente è stato corretto al ribasso. Le autorità locali hanno espresso le proprie condoglianze ai familiari delle vittime e stanno attualmente monitorando la situazione per assistere le persone coinvolte.

Indagini in corso e misure di emergenza

L’incidente ha avuto luogo nello stato centrale di Zacatecas. Rodrigo Reyes, segretario generale del governo locale, ha confermato che il bus, partito dalla regione di Nayarit, stava procedendo verso nord quando si è verificato l’impatto. Reyes ha invitato gli automobilisti a evitare l’autostrada, attualmente chiusa al traffico per consentire le indagini.

Le prime informazioni sull’accaduto sono state fornite dal coordinatore della Guardia Nazionale, Juan Manriquez, il quale ha descritto l’impatto come devastante. “Il bus ha abbattuto il guardrail e ha preso la strada verso il dirupo, riducendosi a un ammasso di lamiere” ha spiegato Manriquez. Nel frattempo, le persone rimaste ferite hanno ricevuto assistenza medica dal Mexican Social Security Institute.

David Monreal, governatore di Zacatecas, si è unito ai sentimenti di lutto esprimendo le sue più sentite condoglianze e ha attivato una commissione di assistenza nello Stato per supportare le vittime e le loro famiglie. La rapidità e l’efficacia delle risposte sanitarie e istituzionali si sono dimostrate fondamentali in questo momento critico.

Le autorità stanno già avviando indagini più approfondite per determinare la causa dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità, incluso l’arresto del conducente del camion, la cui condotta sarà scrutinata nel contesto di questo drammatico evento.

Numero di morti: 19

19 Feriti: 5

5 Luogo dell’incidente: Zacatecas, Messico

Zacatecas, Messico Stato dell’autostrada: Chiuso al traffico

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei trasporti in Messico, evidenziando la necessità di misure più rigorose su manutenzioni e controlli per veicoli commerciali. La storia continua a svilupparsi, con le autorità pronte a fare luce su quanto accaduto e a garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.