Tragico annuncio su Facebook prima del lancio dal nono piano con la figlia!

In una tragica vicenda avvenuta questa mattina, una madre 41enne si è lanciata dal nono piano di un edificio insieme a sua figlia di 6 anni e al loro cane. Nel tentativo disperato di dare un senso a questo gesto estremo, la donna ha pubblicato un lungo post su Facebook, rivelando dettagli scioccanti.

L’incidente sconvolgente si è verificato alle 7:15 del mattino in via Draghi, nel centro di Cesena. Dopo aver gettato la figlia di 6 anni nel vuoto, che purtroppo è deceduta nell’incidente, la madre si è lanciata insieme al loro cane. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Bufalini di Cesena.

Nel suo lungo post su Facebook, la madre ha cercato di spiegare le ragioni dietro questo atto disperato. Ha accusato suo padre di essere violento e aggressivo, lamentando che nessuno la proteggesse da lui nonostante le sue ripetute denunce. La mancanza di prove video delle violenze domestiche aveva reso inutile il ricorso alla questura.





La donna aveva avuto contatti con il Centro di Salute Mentale e aveva spesso menzionato presunti “complotti” orchestrati dalla sua famiglia per farla internare. Nel post, ha anche raccontato di come il nonno di sua figlia avesse perseguitato lei e suo marito nel tempo, addirittura cercando di indebitarli con una cifra di 600mila euro.

Nel suo messaggio su Facebook, la madre ha cercato di comunicare con il marito, esortandolo a prendere le sue difese contro il padre violento. Ha espresso frustrazione per il fatto che, dopo le violenze domestiche, suo padre riuscisse a farle sottoporre a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) senza il suo consenso.

Il post della donna su Facebook è caratterizzato da una narrazione frammentata e disconnessa. Nel frattempo, il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha reagito alla tragedia esprimendo il suo sgomento e le condoglianze alla famiglia della bambina.

Questa terribile vicenda getta luce su problemi complessi legati alla violenza domestica e alla salute mentale, richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore assistenza e supporto per chi ne ha bisogno.