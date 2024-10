Tragico incidente stradale porta via la vita a Franco Pardal, giovane talento del calcio argentino

Un tragico incidente ha colpito il calcio argentino. Franco Pardal, giovane calciatore del Tristán Suárez, è morto a Monte Grande dopo un incidente stradale. Aveva 20 anni.





La Scomparsa di Franco Pardal

Una notizia devastante ha colpito il mondo del calcio argentino all’inizio della settimana. Franco Pardal, promettente calciatore del Tristán Suárez, è deceduto nella notte di martedì 29 ottobre a seguito di un incidente automobilistico avvenuto nella località di Monte Grande. Il giovane, che aveva appena compiuto 20 anni ad aprile, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Santamarina di Monte Grande, ma purtroppo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Il club argentino ha annunciato ufficialmente la tragica scomparsa di Pardal tramite i propri canali social, esprimendo profondo cordoglio. “Pardal, che aveva compiuto 20 anni ad aprile ed era stato promosso in prima squadra in questa stagione, ha esordito nella partita contro il Quilmes, sostituendo Iago Iriarte per squalifica”, si legge nell’ultimo saluto dedicato dal club. “Da parte della società, vanno le più sentite condoglianze al padre Atilio, ex giocatore del club, a sua madre, alla famiglia e agli amici in questo momento difficile.”

Le Circostanze dell’Incidente

Secondo quanto riportato dal media locale argentino “El Diario Sur”, Franco Pardal stava guidando lungo Avenida Dardo Rocha a Monte Grande quando, intorno alle 22, si è verificato il tragico schianto. L’auto del giovane calciatore ha impattato violentemente contro un muro situato nei pressi di un passaggio a livello. Le cause dell’incidente rimangono ancora incerte, e le autorità stanno cercando di chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

Franco Pardal era una giovane promessa del calcio argentino, noto per il suo amore per il Boca Juniors, spesso manifestato sui social attraverso retweet e post che esprimevano il suo fanatismo per i xeneises. Aveva giocato per la Reserva del Lechero, lo stesso club dove suo padre, Atilio Pardal, aveva militato come attaccante e aveva anche giocato nel Dock Sud. Franco era arrivato al Tristán Suárez dopo essersi allenato al Club Mayo di Luis Guillón, presieduto dal padre, e dopo un periodo di crescita al Temperley.

La tragica scomparsa di Franco Pardal lascia un vuoto profondo nel mondo del calcio e nella sua comunità, che lo ricorda come un giovane talento con un futuro promettente. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, mentre la famiglia, gli amici e i tifosi piangono la sua prematura scomparsa.