Presentato in anteprima mondiale alla settantaquattresima edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino, nella sezione Panorama, e in anteprima al Sundance Film Festival 2024 nella sezione Midnight, il film I Saw the TV Glow ha attirato l’attenzione di molti appassionati di cinema. Prodotto dalla A24, con un budget limitato di soli 3 milioni e 600 mila dollari, e diretto dalla regista Jane Schoenbrun (nota per We’re All Going to the World’s Fair), il film ha creato grandi aspettative. Di seguito troverete tutte le informazioni sulla trama, sul cast e sulla data di uscita al cinema di I Saw the TV Glow, accompagnate dal trailer ufficiale.





Trama di I Saw the TV Glow, il film di Jane Schoenbrun

La trama ufficiale di I Saw the TV Glow, diretta da Jane Schoenbrun, è la seguente:

“L’adolescente Owen trova un legame con un compagno di classe attraverso la passione per un misterioso show televisivo trasmesso la notte, che racconta di un mondo fantastico e sovrannaturale. Quando però la serie viene improvvisamente cancellata e sparisce dai palinsesti, il rapporto di Owen con la realtà inizia a mostrare crepe inquietanti e surreali.”

Cast e Data d’Uscita di I Saw the TV Glow

Il secondo film da regista di Jane Schoenbrun, presentato alla Berlinale 2024, vanta un cast di talento: Justice Smith (conosciuto per Detective Pikachu), Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman, Helena Howard, Danielle Deadwyler e Fred Durst. Non si hanno ancora informazioni precise su come e quando la pellicola verrà distribuita in Italia, mentre nelle sale cinematografiche statunitensi è uscita il 17 maggio.