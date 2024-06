Ultimo presto papà, Jacqueline aspetta un figlio

La notizia di una possibile gravidanza della fidanzata del cantautore romano Jacqueline Luna Di Giacomo ha scatenato l’entusiasmo dei fan, ma manca ancora la conferma ufficiale.





Una notizia che ha il sapore di una vera bomba è stata lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica su Instagram: Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata del cantautore Ultimo, sarebbe incinta. “Notizia certissima” assicura Rosica sui social, spiegando: “Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida”.

Al momento, però, non c’è stata alcuna conferma da parte dei presunti futuri genitori, che in questi giorni si trovano a Napoli per i live di Ultimo allo Stadio Maradona. Il cantante è in tour e Jacqueline, come sempre, lo segue. Sui loro profili social non c’è nessun riferimento a una possibile gravidanza, anche se qualche settimana fa lei ha fatto una dedica molto significativa al suo compagno: “Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce – si legge nel post – non ho ancora capito cosa sia, spero non basti una vita”. A unirli, adesso, potrebbe essere proprio un figlio.

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline è iniziata nel 2020 su Instagram, durante la pandemia, e si è consolidata rapidamente. Il cantante aveva da poco messo fine alla lunga relazione con Federica Lalli, ma l’incontro con la figlia di Heather Parisi lo ha travolto. I due non si sono più lasciati, convivono – lei lo segue sempre nel suo lavoro – ed è stato proprio lui, pochi mesi fa, a smentire le voci di una presunta crisi.

In attesa di una conferma ufficiale da parte della coppia, i fan continuano a seguire con attenzione ogni loro mossa sui social. Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e la notizia della possibile paternità ha già scatenato l’entusiasmo dei suoi numerosi sostenitori.

Nel frattempo, Ultimo continua a riempire gli stadi con il suo tour, regalando emozioni ai suoi fan. La presenza costante di Jacqueline al suo fianco sembra essere una testimonianza del loro forte legame. Resta da vedere se la coppia deciderà di condividere pubblicamente questa lieta notizia o se preferirà mantenere un profilo basso.

In ogni caso, la notizia lanciata da Alessandro Rosica ha già fatto il giro del web e non resta che attendere ulteriori sviluppi.