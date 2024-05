Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 Maggio 2024: Rossella prende l’iniziativa con Nunzio

Immergiamoci nelle anticipazioni delle vicende degli episodi della serie TV Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 17 maggio 2024 su Rai 3, a partire dalle 20:50. Ecco gli eventi principali di questa settimana.





Conseguente al suo rapimento, Rossella decide di agire e risolvere un problema che aveva sempre messo da parte. Le investigazioni di Nicotera intorno all’autore materiale del tentativo di omicidio di Diana continuano. Nel frattempo, Mariella mostra un’insospettabile invidia crescente.

Rossella decide di fare il primo passo incontrando Nunzio, provocando una forte reazione negativa da parte di Riccardo nei confronti del cuoco del Caffè Vulcano. Contemporaneamente, mentre Clara sta per entrare nel programma di protezione testimoni insieme a Eduardo, ha problemi a comunicarlo ad Alberto. Mariella tenta ancora di dividere Claudia dal suo marito Guido, che si dimostra sempre più attratto da lei.

Si avverte una forte tensione tra Nunzio e Riccardo, che arrivano a uno iasco confronto. La situazione si rilassa solo grazie a Ornella. Nel frattempo, Diana sta migliorando. Nella ricerca, una nuova figura appare per affiancare Nicotera. Nel clan dei Ferri, le continue liti tra Ida e Roberto portano Ida a prendere una decisone importante per il futuro del loro bambino.

Eugenio e Viola trovano la via della riconciliazione, ma una situazione inaspettata muta nuovamente la loro tranquillità. Quando Ferri scopre che Ida sta pensando di intraprendere un’azione legale, cerca di farle cambiare idea. Nel frattempo, Diana si desta dal coma, liberando Nunzio. Questo fattore porta Rossella a rivedere la sua relazione con Riccardo.

Raffaele arriva a un punto di riflessione sulla propria coscienza. Damiano sa che Viola ed Eugenio rappresenteranno ancora per lui un nucleo familiare fondamentale, nonostante tutto. D’altra parte, la rabbia di Roberto per non aver dominato la situazione con Ida e Diego si sfoga sul custode del palazzo Palladini. Nel mentre, Filippo e Michele entrano in contrasto con Viviana Melluso.

Questo litigio provoca una serie di eventi imprevisti che coinvolgono tutti i residenti del palazzo, rivelando vecchie tensioni e segreti. Le alleanze mutano nelle future puntate di Un Posto al Sole. Cosa accadrà dopo?