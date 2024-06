Uomo aggredisce moglie e figlio con un coltello, scappano in strada insanguinati: condizioni gravi in ospedale

All’alba accoltella moglie e figlio all’addome. Loro si salvano scappando di casa, mentre l’uomo viene bloccato dai poliziotti e portato in Questura. È successo nelle prime ore di lunedì 10 giugno a Monza. Un uomo di 55 anni ha accoltellato la moglie e il figlio, rispettivamente di 46 e 23 anni, nella loro abitazione di Monza. Le due vittime sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza per diverse ferite all’addome. L’allarme dato dai vicini A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla e poi hanno visto la donna e il figlio scappare fuori di casa ricoperti di sangue. L’uomo è stato bloccato dai poliziotti e si trova al momento in Questura.





++ Articolo in aggiornamento ++