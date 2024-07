Uomo di 45 anni cade dal balcone di casa, ferito gravemente: la compagna è stata arrestata. «È caduto durante una lite»

Un uomo di 45 anni, residente a Opicina, è caduto dal balcone del proprio appartamento, posto al primo piano di un palazzo, e la compagna di 40 anni si trova attualmente in stato di fermo dopo le prime indagini.L’episodio è avvenuto ieri: l’uomo, che in un primo momento era cosciente e collaborativo, è stato soccorso, intubato e trasportato in ospedale a Cattinara in condizioni critiche.

Per l’intera giornata di oggi sono proseguite le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto: la caduta è avvenuta nel corso di una lite.Secondo le informazioni emerse, i rapporti tra i due erano tesi da tempo e ci sarebbero stati episodi violenti, con precedenti specifici a carico dell’uomo. Molti gli aspetti ancora da accertare, per questo la Procura di Trieste, per il tramite dei carabinieri, sta ascoltando alcuni testimoni, come riferisce il sito del quotidiano Il Piccolo.

Le autorità competenti stanno lavorando senza sosta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità. La comunità locale è sconvolta da questo tragico evento, che ha gettato ombre sulla stabilità e la serenità di una relazione che, evidentemente, presentava gravi problemi da tempo.In attesa di ulteriori sviluppi delle indagini, la famiglia dell’uomo e della compagna sono circondate dal dolore e dalla preoccupazione per le sorti del malcapitato, la cui vita pende ancora in bilico tra la vita e la morte.