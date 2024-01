Uomo si costituisce ai carabinieri convinto di aver ucciso la moglie: una storia di violenza domestica

Una terribile serie di abusi domestici giunge finalmente alla luce

Un dramma familiare si è svelato nella provincia di Caltanissetta, a Niscemi, quando un uomo di 46 anni si è costituito ai carabinieri, convinto di aver ucciso sua moglie in seguito a una violenta lite. Tuttavia, la realtà era ben diversa, e questa vicenda è una testimonianza sconvolgente della violenza domestica che molte donne affrontano in silenzio.

Un incubo durato troppo a lungo

L’uomo, che spesso si assentava da casa per lavoro, aveva una storia di violenza continua nei confronti di sua moglie. Bastava il più piccolo pretesto per scatenare una serie di brutali aggressioni fisiche. Questo incubo era durato troppo a lungo, e finalmente la donna ha trovato la forza di denunciare il marito.

L’ennesima lite violenta

L’ultima lite che ha portato all’arresto dell’uomo è avvenuta mentre la famiglia si riuniva per il pranzo. Il marito è tornato a casa in ritardo, alle 16, e quando sua moglie gli ha chiesto il motivo del ritardo, è esploso in una furia violenta. I figli hanno cercato di fermarlo, ma invano.





L’uomo ha colpito sua moglie con oggetti e persino con il piede di un tavolo in faccia, causandole ferite e fratture gravi. La donna è collassata a terra, apparentemente priva di vita. Il marito, convinto di averla uccisa, ha preso la decisione di costituirsi ai carabinieri.

La verità emerge

La realtà si è rivelata quando i figli hanno chiamato immediatamente l’aiuto e hanno portato la donna in ospedale, dove ha ripreso conoscenza e ha potuto raccontare la verità sulla violenza che aveva subito per anni. I figli hanno testimoniato contro il padre, consentendo così alle autorità di procedere con l’arresto.

Questa vicenda mette in evidenza l’importanza di denunciare la violenza domestica e offre una speranza per tutte le donne che possono trovarsi in situazioni simili. La donna ha finalmente trovato il coraggio di porre fine a questo ciclo di abusi, dimostrando che c’è aiuto disponibile per coloro che ne hanno bisogno.