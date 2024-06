Veicolo precipita in mare a Lavagna: mamma e bambino di 6 anni intrappolati, sono in gravi condizioni

Una famiglia milanese in gita al mare ha vissuto un incubo quando la loro auto è finita in acqua al porto turistico di Lavagna, nel Levante ligure. Sabato 8 giugno, una tranquilla giornata di relax si è trasformata in un dramma che ha lasciato una donna di 45 anni e il suo figlioletto di 6 anni in condizioni critiche.





Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia stava per lasciare Lavagna e tornare a Milano dopo aver trascorso la giornata con amici. Durante una manovra di retromarcia sul molo, l’auto non si è fermata e, dopo aver abbattuto una colonnina, è precipitata in mare. Un sub e due ormeggiatori sono intervenuti immediatamente per liberare i passeggeri intrappolati nell’abitacolo. Tuttavia, la mamma e il bambino sono rimasti sott’acqua per diversi minuti prima di essere estratti.

Il bambino è apparso subito il più grave ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale Gaslini di Genova, dove attualmente si trova in rianimazione. I medici hanno descritto la sua situazione come disperata.

Anche la madre è in condizioni critiche, intubata all’ospedale di Lavagna. La direzione sanitaria ha comunicato che “si è raggiunta la stabilizzazione delle funzioni cardiocircolatorie e il controllo dell’ipotermia. La paziente è attualmente in sedazione profonda per contenere il danno cerebrale post-anossico e necessita di supporti d’organo come la ventilazione meccanica”.

Gli altri passeggeri dell’auto, una ragazza di 16 anni, il fratello di 12 anni e il padre, sono stati ricoverati ma non hanno riportato danni fisici. Il padre, in stato di choc, è assistito da psicologi.

Le indagini sono condotte dalla Circomare di Santa Margherita Ligure. Secondo le prime testimonianze, l’auto stava effettuando una manovra di retromarcia sul molo quando improvvisamente non si è fermata, finendo in mare.

Questo tragico incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle aree portuali. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili cause dell’incidente, inclusi eventuali guasti meccanici o errori umani.

Nel frattempo, la famiglia milanese resta sotto stretta osservazione medica, con parenti e amici che sperano in un miracolo per la madre e il bambino. L’intera città di Lavagna è vicina alla famiglia in questo momento difficile, offrendo supporto e solidarietà nella speranza che possano superare questa terribile prova.