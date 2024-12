Veterana dell’esercito, 36 anni, diventa la donna più tatuata di sempre, coprendo il 99,98% del suo corpo in 10 anni

Esperance Fuerzina, una veterana dell’esercito di 36 anni di Bridgeport, Connecticut, ha trascorso gli ultimi dieci anni trasformando il suo corpo in un’opera d’arte. Con quasi ogni centimetro della sua pelle ricoperto di tatuaggi, ora detiene il titolo di “donna più tatuata del mondo”. Ma anche dopo aver raggiunto questo incredibile traguardo, Esperance non ha ancora finito: il suo viaggio con la body art continua.





Tutto è iniziato quando si è fatta il primo tatuaggio sul fianco a 21 anni. Da quel momento, la sua passione per i tatuaggi è cresciuta sempre di più, portandola a coprire quasi tutto il corpo. La sua dedizione le ha anche fatto guadagnare un Guinness World Record per il maggior numero di modifiche corporee per una donna. La storia di Esperance è fatta di scelte coraggiose e di un profondo amore per l’espressione di sé.

Ora, i tatuaggi di Esperance la ricoprono dalla pianta dei piedi alla parte superiore del cuoio capelluto, inclusa la lingua, le gengive, le palpebre e persino i bulbi oculari. Il suo viaggio nella modificazione corporea è iniziato con una “lingua divisa”, seguita dall’aggiunta di cinque impianti facciali. Non si è fermata lì, ha continuato a farsi una serie di piercing su orecchie, capezzoli, labbra e gengive, rendendo la sua trasformazione davvero straordinaria.

La veterana dell’esercito ha portato la sua body art ancora oltre, rimuovendo parti delle sue orecchie per migliorare il suo aspetto unico. Con 89 modifiche del corpo, ha infranto il precedente record detenuto da Maria José Cristerna per oltre un decennio, superandolo di 40 modifiche.

Mentre molte persone conservano i propri ricordi in album fotografici o diari, Esperance sceglie di catturare le proprie esperienze attraverso i tatuaggi. Ogni pezzo di inchiostro sul suo corpo racconta una storia, fungendo da promemoria permanente del suo viaggio e della vita che ha vissuto.

“Ho avuto una vita piuttosto nomade e non avevo molto spazio nel mio zaino (dell’esercito), quindi ho pensato che avrei potuto portarlo con me ovunque andassi”, ha detto.

Ogni nuovo tatuaggio ha aiutato Esperance ad acquisire una visione più profonda della sua vita. Crede che i suoi tatuaggi trasformino i momenti bui in luce, fungendo da promemoria delle sue esperienze passate. Questo processo non solo la aiuta a riflettere su ciò che ha vissuto, ma la aiuta anche nella sua crescita spirituale e mentale.

Negli ultimi dieci anni, Esperance ha utilizzato la meditazione per affrontare il dolore dei tatuaggi. Vede il disagio come un’esperienza breve rispetto al valore duraturo dell’opera d’arte che porterà con sé per tutta la vita.

Esperance ha avuto alcuni rimpianti e ha imparato molto lungo il cammino. Il suo primo tatuaggio è stato coperto con una splendida e grande Fenice, che l’ha aiutata a capire che preferiva disegni grandi e fluidi. Questo cambiamento l’ha portata al look distintivo che ha oggi.

Quando è in pubblico, Esperance spesso attira molta attenzione. Sebbene le piaccia mostrare il suo stile unico, trova le reazioni negative difficili da gestire.

Ma Esperance capisce saggiamente che la crudeltà e il giudizio degli altri riguardano più loro che lei. Crede fermamente che la gentilezza prevalga sempre.

Riflettendo sul suo raggiungimento del Guinness World Record, ha detto: “Essere la donna più tatuata e avere più modifiche corporee è un po’ folle, sono grata ed emozionata per il futuro, e ovviamente non ho ancora finito!”