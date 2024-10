“Vi supplico, diteci qualcosa”. L’appello toccante di Alessandro Meluzzi

Un appello disperato per avere notizie sulle condizioni di Alessandro Meluzzi sta sollevando un’ondata di preoccupazione tra i suoi amici e sostenitori. Il noto psichiatra, saggista e opinonista televisivo è stato colpito da un ictus, creando un grande imbarazzo e incertezza sul suo stato di salute. Le informazioni riguardanti la sua condizione restano estremamente scarse, portando i suoi cari a chiedere pubblicamente aggiornamenti. L’incidente è avvenuto a Rimini, all’interno del suo studio, e da quel momento il silenzio ha prevalso.





La figlia di Meluzzi, Maria Araceli, ha espresso la sua gratitudine e speranza attraverso i social media, affermando: “Continuiamo a pregare con fede, il mio babbo è in miglioramento nel lungo cammino di cui solo Dio conosce cosa stiamo vivendo in ogni passo”. D’altro canto, il collega Fabio Duranti, nel corso di una diretta su Radio Radio con altre figure del panorama culturale come Red Ronnie e Diego Fusaro, ha dichiarato: “Non sappiamo se Alessandro sia in ospedale o a casa. Ho contattato alcuni amici, perché non possiamo conoscere le sue condizioni?”.

Il crescente senso di angoscia è stato amplificato dalle dichiarazioni di Red Ronnie, che ha rimarcato l’importanza di ricevere notizie: “Alessandro ha subito un ictus il 2 dicembre dell’anno scorso; perché non possiamo sapere come sta? La voce è importante. Non siamo riusciti a fargli sentire la nostra vicinanza”. Anche Fusaro ha fatto eco alle sue preoccupazioni, chiedendo perché non siano disponibili informazioni sulle condizioni di Meluzzi. “Comprendo il riserbo, ma Alessandro è un punto di riferimento culturale e molti vogliono sapere e portare vicinanza”, ha detto con affetto.

Duranti ha nuovamente sottolineato la gravità della situazione, affermando: “Perché non si sa nulla di Alessandro Meluzzi? Ci aspettiamo, con apprensione e vicinanza, suoi aggiornamenti”. Meluzzi, nato a Napoli il 9 ottobre 1955, è una figura di grande spessore nel panorama culturale italiano, avendo ricoperto vari ruoli nel corso della sua carriera, dal psichiatra al saggista, passando per l’opinionista e l’ex politico.

Oltre alla sua carriera clinica, Meluzzi si è affermato come commentatore televisivo, partecipando a diversi programmi di spicco su reti nazionali come Rai e Mediaset, dove ha condiviso le sue opinioni su temi di criminologia e psicologia. È stato anche coinvolto in casi controversi, come nel caso di Rudy Guede relativo all’omicidio di Meredith Kercher. Nel 2021, Meluzzi ha subito la sospensione dall’Ordine dei Medici per non aver rispettato l’obbligo vaccinale contro il COVID-19, un fatto che ha suscitato dibattiti e polemiche attorno alla sua figura.

Sebbene le condizioni di Alessandro Meluzzi restino un mistero, la comunità continua a nutrire speranze per un suo recupero. La mancanza di notizie concrete non fa che amplificare il desiderio di informazioni sui suoi progressi e sul suo vissuto. Con un appello unanime da parte di amici ed ex colleghi, il richiamo alla trasparenza è più forte che mai.