Violentata aggressione al capotreno durante il controllo dei biglietti sul treno regionale a Genova, trasportato in ospedale in codice rosso

Un capotreno di Trenitalia è stato portato in ospedale oggi dopo essere stato accoltellato da un passeggero su un treno regionale. L’episodio è avvenuto alla stazione di Genova Rivarolo mentre il capotreno stava controllando i biglietti. L’aggressione è avvenuta intorno all’ora di pranzo sul treno regionale 12042, partito alle 12.50 da Genova Brignole e diretto a Busalla.





L’allerta è scattata poco prima delle 13:30 alla stazione di Rivarolo. Il capotreno, un 44enne dipendente di Ferrovie dello Stato, stava controllando i biglietti quando ha discusso con una coppia che sembrava senza biglietto. Il controllore ha fatto scendere alcune persone in stazione perché prive di titolo di viaggio, poco dopo è avvenuto l’accoltellamento.

Il servizio di emergenza ha subito allertato il 118, e i soccorritori sono arrivati in ambulanza e automedica. Hanno stabilizzato il capotreno e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Dalle prime informazioni, il capotreno ha subito ferite gravi a un braccio e alla scapola, ma non è in pericolo di vita e sono ancora in corso accertamenti sanitari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto Radiomobile, che poco dopo hanno fermato i presunti responsabili grazie alle testimonianze. Si tratta di una coppia che viaggiava insieme.

A causa dell’aggressione, il treno regionale è rimasto fermo in stazione e la circolazione degli altri treni sulla linea Genova-Busalla è stata rallentata a causa dei rilievi dell’Autorità giudiziaria. Trenitalia ha comunicato che sta seguendo la situazione e sta fornendo tutto il supporto necessario al dipendente.