Violentata da altri uomini su ordine del marito, processo per 50 imputati in Francia

Oggi, lunedì 2 settembre, inizierà il processo contro 51 imputati per un terribile caso di stupro a Mazan, un piccolo comune della Francia. Gli accusati compariranno davanti alla Corte di Avignone e saranno giudicati per i gravissimi abusi inflitti a una donna tra il 2011 e il 2020. L’artefice di questo dramma è stato il marito della vittima, Dominique P., il quale drogava la moglie per consegnarla ai complici, sancendo così un’inquietante dinamica di violenza e sfruttamento.





Un “Padre Esemplare” con un Lato Oscuro

A rendere ancora più inquietante la vicenda è la figura di Dominique P., un pensionato settantenne di Mazan, descritto da molti come un padre esemplare. La figlia ha dichiarato a Le Figaro che l’uomo sembrava normale, dedito alla sua famiglia e con un atteggiamento che non lasciava presagire alcun segnale di perversione. Ha raccontato: «Non ho mai visto in lui comportamenti violenti. La nostra era una famiglia unita e lui appariva molto presente e premuroso».

Tuttavia, esperti psichiatrici che lo hanno analizzato recentemente hanno registrato un’eventuale tendenza al voyeurismo. Un aspetto preoccupante, considerando che nel computer di Dominique sono state rinvenute foto incriminanti della moglie in stato di incoscienza. La vittima ha dichiarato: «Sono stata vittima della sottomissione chimica. Questo è certo. Per il resto, non conoscerò mai tutta la verità».

Dall’Inchiesta alla Scoperta Sconvolgente

La vicenda ha avuto inizio nel 2010, quando Dominique era già stato arrestato per aver ripreso con una videocamera sotto le gonne di alcune donne in un supermercato. Questa prima infrazione ha preannunciato il gravissimo scenario che si sarebbe poi delineato. Nel 2020, le indagini hanno portato alla sconvolgente scoperta che il marito della vittima si era reso responsabile di atti di violenza sistematica. Gli inquirenti hanno trovato numerose prove allarmanti, tra cui foto e video, nel computer di Dominique, che hanno condotto all’individuazione di oltre 50 complici.

Tutti questi uomini, definiti dal quotidiano Le Monde come apparenti “comuni”, hanno età comprese tra i 26 e i 73 anni e provengono dalla medesima regione della Francia. Le loro professioni spaziano da guardie, consiglieri comunali, a pompieri e militari. È emerso che molti di loro avevano già precedenti per violenza domestica o stupro.

La Vittima e le Conseguenze del Dramma

Durante il processo, la vittima degli abusi, oggi 54enne, non sarà presente, segno del trauma profondo che ha subito. La gioia di una vita di famiglia è stata compromessa in maniera irreparabile e, come confermato dalla figlia, da quel momento ha scelto di non rivolgere più la parola a suo padre. L’assenza della donna in aula evidenzia ulteriormente il dolore e il senso di impotenza che ha dovuto affrontare in un contesto sociale che non ha saputo proteggerla.

Il processo, che si protrarrà fino al 13 dicembre, costituirà un momento cruciale per l’accertamento della verità e per garantire giustizia a chi ha subito una violazione così profonda della dignità umana. La comunità di Mazan e gli osservatori dell’intera nazione seguiranno questi eventi con crescente preoccupazione e interesse, sperando in una risposta giuridica che possa rappresentare un deterrente per simili atrocità in futuro.