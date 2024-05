WWE Bologna orario e dove vederlo in tv e in streaming, 1 maggio 2024 e durata evento

WWE Bologna dove vederlo in tv il 1 maggio 2024 ?

Dopo un’attesa di sei anni, il wrestling professionistico torna a scaldare il pubblico italiano con un evento imperdibile. La WWE fa tappa a Casalecchio di Reno (Bologna) il 1 maggio 2024, come parte del suo tour europeo che anticipa l’importante evento di WWE Backlash in Francia. Questa serata promette di essere memorabile con la presenza di alcune delle più grandi Superstar che hanno brillato all’ultima Wrestlemania XL.





Purtroppo, il campione Roman Reigns non sarà presente, ma i fan potranno assistere a un eccitante match per il titolo universale tra Cody Rhodes e Shinsuke Nakamura. Altri nomi illustri confermati per l’evento includono il campione Damian Priest, Sami Zayn, Gunther, Randy Orton e Solo Sikoa. Inoltre, è molto probabile che ci sia anche la campionessa Becky Lynch. Un modo per seguire la diretta ? WWE Bologna dove vederlo in tv e in streaming ?

WWE Bologna dove vederlo in tv e in streaming ?

Per coloro che non potranno partecipare all’evento dal vivo, che si prevede tutto esaurito, sorgono delle domande su come seguire l’azione da casa. Anche se non ci saranno trasmissioni televisive ufficiali per vedere direttamente WWE Bologna, i fan non rimarranno del tutto a bocca asciutta. Grazie al contributo dei fan e ai social media, sarà possibile accedere ai video live dei match e ai momenti salienti dell’evento.

È consigliabile seguire i profili social di Michele Posa e Luca Franchini, i commentatori ufficiali di WWE Italia, che sicuramente condivideranno gli highlights e le analisi più importanti. Inoltre, il canale DMAX, parte del network Discovery, offrirà aggiornamenti e coprirà l’evento, garantendo ai fan di non perdere gli sviluppi cruciali. Ricordiamo anche che DMAX trasmetterà in diretta la puntata di Smackdown direttamente dalla Francia, poco dopo l’evento di Bologna.

WWE Bologna orario 1 maggio 2024 e durata evento

L’evento WWE Bologna Live inizierà alle ore 20:00 presso l’Arena Unipol di Casalecchio di Reno. L’appuntamento si estenderà per circa tre ore, concludendosi quindi poco prima della mezzanotte. Gli appassionati possono aspettarsi una serata ricca di emozioni, con incontri di alta qualità che mostreranno il meglio del wrestling mondiale. Non perdete l’occasione di partecipare a uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo del wrestling.