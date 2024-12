Zeudi Di Palma confessa al Grande Fratello: bacio sotto le coperte con Helena Prestes

Zeudi Di Palma rivela un bacio con Helena Prestes al Grande Fratello, scatenando polemiche tra i fan del reality. L’ex Miss Italia svela tutto a Chiara Cainelli.





Zeudi Di Palma e i baci sotto le coperte: la confessione al GF

Una nuova svolta al Grande Fratello ha scosso la casa e il pubblico. Protagonista è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, che ha rivelato un inaspettato bacio con Helena Prestes avvenuto sotto le coperte. La confessione è arrivata durante una conversazione con Chiara Cainelli, poco dopo che Zeudi aveva già suscitato scalpore per un bacio nascosto con Alfonso D’Apice, avvenuto la sera di Natale.

Parlando con Chiara, Zeudi ha dichiarato che Helena si è avvicinata a lei in modo inaspettato: “Si è baciata con me sotto le coperte, ha avuto una attrazione, perché altrimenti non ti saresti avvicinata e non mi avresti corteggiata. È stata lei a venire da me”. Tuttavia, Zeudi ha espresso dubbi sugli atteggiamenti di Helena, aggiungendo: “Poi però vedo altri comportamenti. Adesso vediamo cosa succede”.

Le dinamiche tra Zeudi, Helena e Alfonso

La rivelazione del bacio tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes aggiunge un ulteriore livello di complessità alle dinamiche della casa. Appena 24 ore prima, Zeudi era stata protagonista di un bacio segreto con Alfonso D’Apice, avvenuto in camera da letto e mascherato sotto un cuscino. Questo gesto aveva già acceso le discussioni tra i telespettatori, che ora sono divisi su come interpretare il comportamento dell’ex Miss Italia.

Riguardo al legame con Helena, Zeudi ha spiegato di essere disposta a prendere l’iniziativa per chiarire la situazione: “Devo prendere io la situazione in mano? Ok, accetto questo consiglio. Ma solo perché lei ha solo avuto esperienze occasionali con donne, mentre io ho avuto delle relazioni”. La sua riflessione lascia intuire una possibile evoluzione del rapporto tra le due.

Il pubblico e le reazioni alla confessione

Le rivelazioni di Zeudi Di Palma hanno scatenato una forte reazione sia all’interno della casa che tra i fan del reality. Molti telespettatori si sono detti sorpresi dalla rapidità con cui l’ex Miss Italia ha intrecciato relazioni con due concorrenti diversi in un arco di tempo così breve. Altri, invece, hanno apprezzato la sua schiettezza nel condividere i dettagli delle sue esperienze.

La confessione potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche del gioco, soprattutto se Helena deciderà di affrontare la questione apertamente nella prossima puntata in diretta. Inoltre, il pubblico attende di vedere se Alfonso sarà informato del bacio tra Zeudi e Helena e come reagirà a questa rivelazione.

Cosa succederà ora al Grande Fratello?

Con il pubblico già in fermento e i concorrenti che potrebbero confrontarsi su quanto accaduto, il Grande Fratello si prepara a una puntata ricca di colpi di scena. Zeudi, nel frattempo, sembra intenzionata a chiarire i suoi sentimenti e le sue intenzioni, ma resta da vedere come questa serie di eventi influenzerà il suo percorso nella casa e le sue relazioni con gli altri concorrenti.