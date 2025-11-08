19 Fatti Inquietanti E Raccapriccianti Sul Vero Ed Gein Che Probabilmente Non Conosci

16. Nel 1957, dopo l’arresto di Gein, Adeline Watkins affermò al Minneapolis Tribune che lei e Gein si frequentavano da 20 anni, e lo descrisse come “buono, gentile e dolce”. Ha detto al Tribune: “Lo amavo e lo amo ancora”, e secondo quanto riferito hanno avuto la loro ultima data nel febbraio 1955 quando ha proposto, con Watkins che diceva: “Non in così tante parole, ma sapevo cosa intendeva”. Ha detto che parlavano di libri e discutevano di omicidio, aggiungendo: “Credo che abbiamo discusso di ogni omicidio di cui abbiamo mai sentito parlare. Eddie ha raccontato come l’assassino ha sbagliato, quali errori aveva fatto. Ho pensato che fosse interessante”.