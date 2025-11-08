​​


19 Fatti Inquietanti E Raccapriccianti Sul Vero Ed Gein Che Probabilmente Non Conosci

Emanuela B.
08/11/2025
1. In primo luogo, Ed Gein è nato nel 1906 nella contea di La Crosse, nel Wisconsin, dai genitori George Philip Gein e Augusta Wilhelmine Gein. Aveva un fratello maggiore di nome Henry. La famiglia Gein possedeva una fattoria di 155 acri a Plainfield, nel Wisconsin, dove Ed è cresciuto e ha vissuto fino al suo arresto nel 1957. Augusta era molto religiosa ed è stata descritta come “nominalmente luterana”. Si diceva che avesse isolato i suoi figli e incoraggiato Ed a rimanere nella fattoria e non fare amicizia, soprattutto con le donne.

Secondo i diabolici assassini: autori del peggior male possibile, Augusta ha riferito aver trascorso ogni pomeriggio la lettura a Ed e Henry dalla Bibbia, vale a dire i passaggi dell’Antico Testamento e del Libro della Rivelazione che trattavano la morte, l’omicidio e la punizione divina.



2. Dopo la morte di suo padre per insufficienza cardiaca nel 1940, il fratello di Gein, Henry, morì in circostanze misteriose nel 1944. Dopo che un incendio di una spazzola è diventato fuori controllo nella fattoria della famiglia, i vigili del fuoco locali sono venuti a spegnere l’incendio. Poi, Gein ha denunciato la scomparsa del fratello. Le forze dell’ordine locali alla fine hanno trovato il corpo di Henry, con il medico legale che ha stabilito che è morto per asfissia. Alla fine è stato riferito dal Wisconsin Rapids Daily Tribune che è morto per un attacco di cuore “cercando di proteggere la sua fattoria dalle devastazioni di un fuoco di erba e sterpaglie”.

Due scene di un programma televisivo: due uomini in abiti vintage che conversano; un uomo sdraiato a terra, forse ferito

Mentre Monster: The Ed Gein Story raffigura Gein che uccide suo fratello colpendolo, trascinando il suo corpo nel bosco e appiccando l’incendio per spiegare la morte di Henry, nella vita reale, secondo quanto riferito dalla polizia ha respinto il gioco falloso, e non è stata eseguita alcuna indagine ufficiale o autopsia. Ed non ha mai confessato la morte di suo fratello.

3. Dopo la morte di suo padre e suo fratello, Gein è diventato l’unica badante per sua madre, Augusta, dopo che ha avuto un ictus. Nel 1945, Augusta morì all’età di 67 anni, lasciando Ed totalmente solo. Nel suo libro, Deviant: The Shocking True Story of Ed Gein, l’originale ‘Psycho’, l’autore Harold Schechter ha scritto: “Ha perso il suo unico amico e un vero amore. Ed era assolutamente solo nel mondo”.

Attore e attrice in una drammatica scena indoor, entrambi indossano abiti adatti al periodo con espressioni neutre

Secondo Case File: Ed Gein, dopo la morte di Augusta, Gein ha chiuso la camera da letto di sua madre e altre zone della casa, secondo quanto riferito, lasciandoli esattamente come li aveva lasciati.

4. Gein ha iniziato a prendere “posti di lavoro strani” in città dopo la morte di Augusta, che gli ha permesso di avventurarsi al di fuori della fattoria della sua famiglia. Secondo quanto riferito, ha lavorato come tuttofare e occasionalmente babysat per i bambini locali, che è raffigurato nella serie Netflix. Non ci sono prove che suggeriscano che Gein abbia mai portato questi bambini a casa sua; tuttavia, nel 1947, la bambina di 8 anni Georgia Weckler è scomparsa dalla sua casa e non è mai stata trovata. Testimoni hanno riferito di aver visto una berlina Ford oscura nella zona, e l’unica prova trovata dalla polizia erano le tracce di pneumatici.

Un uomo più grande punta il cappello, sorridendo calorosamente, mentre due bambini in abbigliamento d'epoca si siedono su un divano, guardando avanti

A quanto pare, Gein era noto per aver guidato una berlina Ford marrone.

5. Relativamente, nel 1953, anche la 14enne Evelyn Grace Hartley scomparve da La Crosse, nel Wisconsin. Secondo quanto riferito, c’erano indicazioni di ingresso forzato nella casa in cui faceva da babysitter, con le autorità che credevano che Hartley fosse stata trascinata attraverso il cortile dal suo rapitore. Il suo corpo non è mai stato trovato, tranne che per il suo reggiseno e la sua biancheria intima. Dopo il suo arresto, Gein è stato considerato un sospetto; tuttavia, ha riferito di aver negato il coinvolgimento. La scomparsa e il rapimento di Hartley hanno portato a una delle più grandi ricerche nella storia del Wisconsin.

Secondo The Charley Project, che profila oltre 16.000 cold case persone scomparse per lo più dagli Stati Uniti, un vicino ha riferito di aver visto una “auto di colore chiaro che gira intorno al quartiere”, mentre un’altra ha riferito di aver sentito urla.

6. Anche due uomini del posto, Victor Travis e Ray Burgess, sono scomparsi nel 1952 dopo essere stati visti bere in un bar locale. Non sono mai stati trovati più, e il loro caso rimane irrisolto fino ad oggi. Travis e Burgess erano altre due sparizioni con cui molti ipotizzano che Gein avesse qualcosa a che fare, ma non è mai stato dimostrato.

Due uomini in robusto abbigliamento all'aperto sembrano sorpresi; una terza persona con una motosega si trova fuori da un edificio di legno di notte

In Monster: The Ed Gein Story, lo show raffigura Gein che uccide brutalmente una coppia di uomini con una motosega. Tuttavia, la scena è solo speculazione, e non ci sono prove reali a sostegno di questo.

7. Dopo la morte di sua madre, viene riferito che Gein ha iniziato a leggere libri sull’anatomia umana, la tassidermia, il cannibalismo e altro ancora. La serie Netflix si appoggia pesantemente sulle notizie secondo cui Gein divenne ossessionato dal criminale di guerra tedesco Ilse Koch, che aveva legami con i nazisti. Soprannominato la “Strega di Buchenwald”, Koch ha riferito di aver fatto paralumi, copertine di libri, guanti e altro ancora dalla pelle dei prigionieri del campo tatuati.

Una foto segnaletica storica di una donna che indossa un cappotto e una sciarpa, con un'espressione seria, con in mano un cartello con il suo nome e i suoi numeri

Koch è stato processato per crimini contro l’umanità a Norimberga ed è stato successivamente condannato all’ergastolo. È morta suicida nel 1967. Nella vita reale, Gein non ha mai menzionato pubblicamente Koch, quindi non è chiaro quanto del suo processo e della sua storia lo abbiano influenzato.

8. Nel 1957, il vice sceriffo di Plainfield Frank Worden riferì che sua madre, il proprietario del negozio di ferramenta Bernice Worden, mancava dopo aver perquisito il suo negozio e aver trovato sangue sul pavimento e il registratore di cassa aperto. Al momento, la rivista Time ha riferito che Gein è entrato nel negozio di Worden e l’ha uccisa con un fucile .22. Mentre indagava sul suo negozio, la polizia ha apparentemente trovato una ricevuta per l’antigelo fatto a Gein, che era la vendita finale che Worden ha fatto.

La serie di Netflix su Gein ritrae che aveva una relazione crescente con Worden prima di ucciderla; tuttavia, non ci sono prove che suggeriscano che avessero alcun tipo di relazione. Mentre reportedlyera detenuto all’ospedale statale centrale dopo il suo arresto, Ed avrebbe riferito ai medici che non aveva mai avuto un’esperienza sessuale.

9. Secondo la rivista Time nel 1957, quando la polizia arrivò alla fattoria di Gein, “trovarono una camera degli orrori”. Il tempo scrisse: “Il corpo di Bernice Worden era infilato dai tacchi in una cucina estiva. Era stato sviscerato e vestito come un cervo. La sua testa mozzata era in una scatola di cartone, il suo cuore in un sacchetto di plastica sul fornello.

La persona esamina gli oggetti in una cucina ingombra e angusta riempita con vari contenitori e carte. L'impostazione appare caotica e disorganizzata

Quando le è stato chiesto del suo omicidio, Gein ha riferito: “Ero un po’ in una situazione di stordimento”.

10. Mentre Monster: The Ed Gein Story raffigura la necrofilia tra Gein e una delle sue vittime, non ci sono prove che suggeriscano questo, con Gein che nega di averlo mai fatto perché non gli piaceva l’odore dei corpi morti, dicendo: “Hanno puzzato troppo”. Come riportato da Time nel 1957, Gein a quanto pare non praticava il cannibalismo o la necrofilia, “ma conservava i resti solo a guardare”.

Una persona con una maschera si trova su un tavolo mentre un'altra persona con una camicia a quadri si china su di loro, suggerendo una scena tesa o drammatica

11. Dopo aver trovato il corpo di Worden, la polizia ha cercato nel resto della fattoria di Gein, dove hanno trovato un numero inquietante di parti del corpo, che secondo quanto riferito includevano, secondo la rivista Time, “dieci pelli di teste umane, ordinatamente separate dal cranio; pezzi assortiti di pelle umana, alcuni tra le pagine delle riviste, alcuni trasformati in piccole cinture, alcuni erano soliti rivestire i sedili della sedia (il pezzo più grande, arrotolato sul pavimento, era il fronte

Gli scaffali mostrano maschere dipinte in una stanza fioca. Sotto, un uomo ansioso in giacca e cratta fissa in avanti, suggerendo una scena di suspense

Altri rapporti, come in Edward Gein: America’s Most Bizarre Murderer, la polizia apparentemente ha trovato anche: a corset fatto da un busto femminile, leggings fatti di pelle umana, nove vulvae in una scatola di scarpe, una cintura fatta di capezzoli femminili, un paralume fatto dalla pelle di un volto umano, e molte altre scoperte orribili.

12. Mentre indagava sulla casa, la polizia scoprì anche i resti di Mary Hogan, un’operatrice di taverne scomparsa nel 1954. Vale a dire, la sua testa è stata trovata, secondo quanto riferito, il suo cranio, e poi il suo viso era stato trasformato in una maschera. A quanto pare, sia Worden che Hogan assomigliavano alla madre di Gein. I dettagli degli omicidi di Gein, il suo fascino per sua madre e gli orrori trovati nella sua casa sono diventati l’ispirazione per film come Psycho e Il silenzio degli agnelli.

Due personaggi interagiscono attraverso una porta in una scena di un film. Uno guarda fuori con un'espressione neutra, mentre l'altro sorride dolcemente

13. Per quanto riguarda le altre parti del corpo hanno scoperto che non appartenevano a Hogan o Worden, Gein ha ammesso durante un test di rilevamento della menzogna di aver visitato i cimiteri locali in uno stato “daze-like” nel corso degli anni e ha riesumato i corpi di donne di mezza età recentemente sepolte. Ha detto di aver rapinato le tombe di almeno nove donne. All’epoca, le autorità della contea di Waushara riaprirono due tombe nel cimitero di Plainfield per controllare la storia di Gein. Quando le bare delle donne furono aperte, le bare erano vuote, con la tomba di Eleanor Adams comprendeva anche “poche ossa e una piccola barra indiscreta”.

La persona che indossa un berretto e una giacca a scacchi rossa si trova a terra accanto a una lanterna accesa, suggerendo una scena drammatica o di suspense

In un articolo sul quotidiano del Warsaw Times del 1957, il procuratore distrettuale Earl Killeen disse: “Per quanto mi riguarda, l’apertura di queste due tombe ha verificato la storia di Gein. Non aprirò più se posso aiutarlo”.

14. Gein ha confessato gli omicidi di Worden e Hogan. Nel novembre 1957, Gein entrò in “un appello di innocenti a causa della follia” quando fu accusato di omicidio di primo grado nella contea di Waushara, secondo un giornale locale. In seguito gli è stata diagnosticata la schizofrenia, che lo ha giudicato inadatto a un processo. Era impegnato nel Central State Hospital del Wisconsin per l’osservazione e il trattamento.

Tre uomini in cappello stanno insieme, uno apre un registratore di cassa. Scena suggerisce un contesto storico o poliziesco

In un’intervista con il Time nel 1957, il Dr. Edward Kelleher, l’allora capo del Municipal Court Psychiatric Institute di Chicago, ha definito Gein schizofrenico e ha considerato il suo caso “senza precedenti nella storia moderna”.

15. Il processo di Gein iniziò il 7 novembre 1968, e durò una settimana, che era dopo che i medici avrebbero stabilito che era “mentalmente in grado di conferire con l’avvocato e partecipare alla sua difesa”. Il processo si è tenuto senza giuria, ed è stato riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado nella morte di Bernice Worden. Tuttavia, durante il suo secondo processo, il giudice ha stabilito che “non era colpevole a causa della follia”, ed è stato impegnato all’ospedale statale centrale. Successivamente è stato trasferito al Mendota Mental Institute di Madison, nel Wisconsin.

Due uomini scortano un individuo ammanettato in giacca, con un terzo uomo in giacca e cravatta che osserva. L'impostazione suggerisce una situazione grave o formale

Durante il processo nel 1968, Gein affermò di non puntare un fucile a Worden e di non ricordare nulla di quello che accadeva la mattina della sua morte.

Secondo Edward Gein: America’s Most Bizarre Murderer, è stato processato solo per l’omicidio di Worden a causa di “costi proibitivi”, anche se aveva ammesso di aver ucciso Mary Hogan.

16. Nel 1957, dopo l’arresto di Gein, Adeline Watkins affermò al Minneapolis Tribune che lei e Gein si frequentavano da 20 anni, e lo descrisse come “buono, gentile e dolce”. Ha detto al Tribune: “Lo amavo e lo amo ancora”, e secondo quanto riferito hanno avuto la loro ultima data nel febbraio 1955 quando ha proposto, con Watkins che diceva: “Non in così tante parole, ma sapevo cosa intendeva”. Ha detto che parlavano di libri e discutevano di omicidio, aggiungendo: “Credo che abbiamo discusso di ogni omicidio di cui abbiamo mai sentito parlare. Eddie ha raccontato come l’assassino ha sbagliato, quali errori aveva fatto. Ho pensato che fosse interessante”.

La madre di Watkins, con cui viveva, ha anche descritto Gein al Minneapolis Tribune, definendolo un “uomo dolce ed educato”.

17. Dopo l’arresto di Gein, la sua casa, altri edifici e i 195 acri furono valutati per $ 4.700 all’epoca, e furono messi all’asta il 30 marzo 1958. Tuttavia, la mattina del 20 marzo, la casa è stata distrutta da un incendio. In un articolo di giornale, il maresciallo dei vigili del fuoco ha detto di aver trovato “carboni caldi sepolti nel mucchio di cenere alto due piedi lasciato da un falò” che è stato riferito di essere stato avviato da un equipaggio di pulizia che dispone di spazzatura. Mentre l’incendio doloso era sospettato, la causa dell’incendio reportedlynon è mai stata ufficialmente determinata.

Casa rurale coperta di neve circondata da alberi nudi nel paesaggio invernale. Fogliame e rami dispari giacevano a terra

All’epoca, i leader della comunità a Plainfield “denunciarono” la vendita della casa e della proprietà di Gein come “commercialismo dei crimini di Gein”.

18. Gein in particolare usò la sua berlina Ford del 1949 per spostare i corpi delle sue vittime nella sua fattoria. Dopo il suo arresto, l’auto è stata messa all’asta per $ 760 all’epoca a Bunny Gibbons, un proprietario di carnevale dell’Illinois. Poi, Gibbons ha girato l’auto intorno al Midwest, chiamando l’attrazione “Ed Gein Ghoul Car”. È costato 25 centesimi per vedere l’auto, e Gibbons ha riferito di avere più di 2.000 clienti paganti nel luglio 1958.

Due alambicchi di una scena investigativa in stile vintage: agenti vicino alle auto d'epoca in una zona rurale innevata, un uomo visto attraverso un finestrino di un'auto

Alla fine, l’interesse per l’auto è diminuito, e Gibbons è tornato con esso in Illinois. Secondo WTVO Rockford, nessun record pubblico indica dove alla fine l’auto è finita, e Gibbons non ha mai rivelato la sua posizione.

19. E infine, Gein rimase al Mendota Mental Institute fino alla sua morte nel 1984, dove morì per insufficienza respiratoria legata al cancro ai polmoni. È stato sepolto nel cimitero di Plainfield nel complotto della sua famiglia accanto a sua madre e suo fratello. Tuttavia, i visitatori hanno iniziato a prendere pezzi della sua lapide come souvenir, con il cimitero incapace di mantenere il sito. Nel 2000, la sua lapide è stata rubata del tutto, e non è mai stata trovata o restituita, quindi la sua tomba rimane non segnata.

Uomo in un'aula di tribunale che indossa un cappotto scuro, guardando avanti con un'espressione solenne

Nel 2000, il NY Post ha riferito, “Gli investigatori stanno guardando i gruppi occulti che adorano il diavolo come possibili colpevoli” per chi avrebbe potuto rubare la lapide di Gein dal cimitero.



